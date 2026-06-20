С 1 сентября нового учебного года в российских школах начнет действовать программа изучения арабского языка, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал Кравцов на рабочей встрече с министром просвещения ОАЭ Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.
По словам министра, ведомство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей, которые передали в ОАЭ.