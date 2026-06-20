Диетолог Анна Бражникова рассказала о пользе яблок для здоровья и о том, какие лучше выбирать: кислые или сладкие.

Яблоки содержат пектин, который помогает снижать холестерин, кверцетин, улучшающий память, полезную для ЖКТ клетчатку, витамин С и калий. Средний плод содержит всего 47 калорий на 100 граммов, пишет «Доктор Питер».

Врач пояснила, что вкус яблока определяется соотношением сахаров и органических кислот. За сладость отвечают фруктоза, глюкоза и сахароза, а за кислинку — яблочная кислота. По словам диетолога, хоть кислые и сладкие яблоки отличаются по вкусу, по свойствам они почти одинаковы. Сладкие сорта содержат немного больше сахаров и меньше кислот, но разница невелика. Поэтому выбор можно делать, ориентируясь на личные вкусовые предпочтения.