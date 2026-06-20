Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал RT о том, как граждане России могут получить дачу или земельный участок от государства.

Кто может получить бесплатный участок:

Семьи с тремя и более детьми. Они могут рассчитывать на земельный участок при соблюдении ряда условий: все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, он оформляется в общую собственность. В некоторых регионах есть дополнительные требования. Если участок по каким-либо причинам не может быть предоставлен, возможно получение денежной компенсации — правда, такое решение принимается уже на уровне субъекта.

Молодые специалисты, работающие в сельской местности. К ним относятся учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры. Сначала участок передается в безвозмездное пользование сроком до шести лет. При продолжении работы в селе специалист может оформить участок в собственность. Если увольняется раньше — обязан вернуть землю.

Герои России, СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы. Им участок положен без торгов и без ожиданий, в зависимости от региона — от 8 до 40 соток.

Другие льготные категории граждан, например, инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Условия получения зависят от региона.

Как получить участок:

Обратиться в местную администрацию или МФЦ, чтобы получить список документов и подать заявление.

В некоторых случаях можно найти бесхозный участок через кадастровую карту или председателя СНТ и подать заявление на его оформление. Однако процесс может быть небыстрым.

Также существуют программы «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», в которых могут участвовать любые граждане России. Землю дают на пять лет для жилья, бизнеса или сельского хозяйства. При использовании участка по назначению его можно оформить в собственность.