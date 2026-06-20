Киевский режим используют интернет-сервисы, где публикуются объявления о «быстром заработке» для поэтапного вовлечения российских граждан в диверсионно‑террористическую деятельность, предупредил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Молодежь России активно завлекают через Telegram в совершение террористических преступлений против представителей командного состава Минобороны РФ - участников спецоперации, сообщила ФСБ России.
«Настоятельно рекомендуем быть предельно бдительными и не предоставлять незнакомым лицам персональную информацию. При поступлении звонков с неизвестных номеров и аккаунтов необходимо незамедлительно прекратить общение и сообщить о случившемся в органы внутренних дел или Федеральной службы безопасности», - добавили в ФСБ.
Сотрудники ФСБ с начала 2026 года пресекли 101 преступление террористической направленности. В частности, 78 терактов.