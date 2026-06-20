weather 19.2°
$ 73.44
84.17

Главная / Новости / В центре Петербурга вечером 20 июня перекроют три моста

Новости Социум Главное

В центре Петербурга вечером 20 июня перекроют три моста

В связи с подготовкой и репетицией праздника «Алые паруса» в Петербурге вечером 20 июня будут закрыты для движения три центральных моста. Это повлияет на схему движения городского транспорта.

В центре Петербурга вечером 20 июня перекроют три моста - Это повлияет на схему движения городского транспорта.
Фото: комитет по транспорту СПб.

В комитете по транспорту сообщили о следующих изменениях в движении транспорта:

  • Благовещенский мост будет закрыт для транспорта с 22:15 до 22:45. В это время движение автобусов №№ 6, 100, 262 и троллейбуса №12 будет приостановлено.

  • Дворцовый мост закроют с 22:35 до 23:05 (перекрытие для троллейбусов – с 22:35 20 июня до 08:00 21 июня). Автобусы №№ 7, 10, 24, 191, а также троллейбусы №№ 1, 7, 10, 11 направлены по измененным трассам.

  • Троицкий мост будет перекрыт с 23:30 20 июня до 00:15 21 июня (для трамваев – до 00:40). Автобусы № 46, 76  и трамвай №3 пойдут в объезд через Литейный мост.

Подробнее о маршрутах можно узнать на портале общественного транспорта Санкт-Петербурга.

Вам будет интересно
Стало известно, кто выступит на празднике выпускников «Алые паруса» в Петербурге
В Петербурге 27 июня пройдет праздник выпускников «Алые паруса». Организаторы мероприятия объявили имена артистов и ведущих вечера. Впервые в истории...
19.06.2026
383

Теги

алые паруса перекрытие ограничение движения мосты
Для души Новости

Какие яблоки полезнее для здоровья — сладкие или кислые? Рассказывает диетолог

Диетолог Анна Бражникова рассказала о пользе яблок для здоровья и о том, какие лучше выбирать: кислые или сладкие.

Какие яблоки полезнее для здоровья — сладкие или кислые? Рассказывает диетолог - Яблоки содержат пектин, который помогает снижать холестерин, кверцетин, улучшающий память, полезную
Фото: magnific.

Яблоки содержат пектин, который помогает снижать холестерин, кверцетин, улучшающий память, полезную для ЖКТ клетчатку, витамин С и калий. Средний плод содержит всего 47 калорий на 100 граммов, пишет «Доктор Питер».

Врач пояснила, что вкус яблока определяется соотношением сахаров и органических кислот. За сладость отвечают фруктоза, глюкоза и сахароза, а за кислинку — яблочная кислота. По словам диетолога, хоть кислые и сладкие яблоки отличаются по вкусу, по свойствам они почти одинаковы. Сладкие сорта содержат немного больше сахаров и меньше кислот, но разница невелика. Поэтому выбор можно делать, ориентируясь на личные вкусовые предпочтения.

Вам будет интересно
Какие три группы продуктов провоцируют рост холестерина
Врач-эндокринолог назвала главные пищевые факторы, негативно влияющие на уровень холестерина.Врач превентивной медицины Анастасия Самойлова в беседе с...
19.06.2026
735

Теги

яблоки диетолог советы

Популярное

Отключения электричества планируются в Ленобласти на следующей неделе: график
Отключения электричества планируются в Ленобласти на следующей неделе: график

18:19 19.06.2026

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

Математики вычислили срок вымирания человечества
Математики вычислили срок вымирания человечества

11:34 18.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться