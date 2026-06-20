В связи с подготовкой и репетицией праздника «Алые паруса» в Петербурге вечером 20 июня будут закрыты для движения три центральных моста. Это повлияет на схему движения городского транспорта.
В комитете по транспорту сообщили о следующих изменениях в движении транспорта:
- Благовещенский мост будет закрыт для транспорта с 22:15 до 22:45. В это время движение автобусов №№ 6, 100, 262 и троллейбуса №12 будет приостановлено.
- Дворцовый мост закроют с 22:35 до 23:05 (перекрытие для троллейбусов – с 22:35 20 июня до 08:00 21 июня). Автобусы №№ 7, 10, 24, 191, а также троллейбусы №№ 1, 7, 10, 11 направлены по измененным трассам.
- Троицкий мост будет перекрыт с 23:30 20 июня до 00:15 21 июня (для трамваев – до 00:40). Автобусы № 46, 76 и трамвай №3 пойдут в объезд через Литейный мост.
Подробнее о маршрутах можно узнать на портале общественного транспорта Санкт-Петербурга.