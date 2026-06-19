Летние каникулы уже стартовали: дети отдыхают, заряжаются энергией и строят планы. Среди вариантов досуга - остаться в городе, поехать к родственникам, отправиться в путешествие с семьёй или провести время в лагере. Специально для наших читателей мы собрали полезные рекомендации как раз по последнему пункту. Рассказываем, что взять с собой в летний лагерь и какие правила безопасности важно обсудить с ребёнком перед поездкой.

Правила безопасности, которые следует напомнить ребёнку перед поездкой в лагерь

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Понятное дело, что в каждом лагере есть взрослые, в обязанности которых входит следить за здоровьем и безопасностью каждого подопечного. Но не все люди относятся к этой задаче с надлежащей ответственностью. Поэтому, для вашего спокойствия и приятного препровождения детей в летнем лагере необходимо следовать некоторым правилам. Напомните ребёнку о том, что:

еду и руки следует вымыть перед каждым приёмом пищи;

необходимо своевременно умываться, чистить зубы, принимать душ и мыть голову;

все царапины нужно промыть и обработать медицинскими средствами;

нельзя разжигать огонь в лесу и на территории лагеря без позволения взрослых вожатых;

во время выхода из лагеря на экскурсию или другое мероприятие необходимо не отставать от участников похода;

ни в коем случае нельзя заходить в водоём без разрешения взрослых;

самовольный уход из лагеря категорически запрещён;

необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения: следовать установленному режиму, слушаться воспитателей, помогать младшим, не затевать драк и прочее.

Каждый пункт лучше проговорить отдельно, поясняя возможные последствия, чтобы ребёнок осознавал их.

Сборы в лагерь

Фото: magnific

Родителям следует помочь ребёнку собрать вещи. Если же он может сделать это сам, стоит хотя бы со стороны проконтролировать процесс. Забытые предметы могут доставить ощутимый дискомфорт. Лучше заранее составить список вещей, учитывая условия выбранного места отдыха. Узнать, что понадобится, можно при заключении договора или на сайте организации, которая организует досуг.

В универсальный список вещей можно внести следующие предметы гигиены:

зубная щётка и паста;

привычное, чтобы избежать возможного проявления аллергии, туалетное мыло в мыльнице;

хозяйственное мыло для стирки в мыльнице;

гель для душа;

мочалка;

шампунь для волос;

расческа;

компактный фен при необходимости;

бумажные носовые платки и влажные салфетки;

два полотенца: одно для лица и рук, второе - большое банное. Лучше уточнить у руководства необходимость;

заколки и резинки для волос при необходимости;

прокладки, тампоны для девушек;

увлажняющие крем для лица, а также для рук, гигиеническая помада;

солнцезащитный крем;

средство от ожогов;

бритвенный станок при необходимости;

дезодорант;

маникюрные ножницы и пилочка для ногтей.

Из лекарств лучше положить:

зелёнку или йод. Лучше в виде маркера;

бактерицидный лейкопластырь;

Одежда и обувь:

нижнее бельё;

носки;

футболки;

шорты и юбки;

джинсы или брюки для прохладной погоды;

рубашки, кофты и толстовки с длинным рукавом;

ветровка или дождевик;

спортивный костюм;

нарядная одежда для мероприятий;

одежда для сна;

купальники или плавки;

головной убор;

сланцы для купаний и похода в душ;

комнатные тапочки;

удобная летняя открытая обувь для повседневной носки;

спортивная обувь;

непромокаемая обувь.

Предметы одежды лучше пометить каким-либо образом с изнаночной стороны, чтобы ребёнок всегда мог быстро найти свои. Другое:

средство от комаров;

средство от клещей;

телефон с функцией позвонить и зарядным устройством;

тетрадь для записей, ручки и карандаши;

предметы для хобби в зависимости от интересов ребёнка: блокнот для рисования, спицы и пряжу для вязания и прочее;

любимая или другая книга по желанию ребёнка;

папка с нужными для лагеря документами;

пакет для грязных вещей;

записка с контактными телефонами родителей или опекунов.

Что касается еды, то с собой можно брать только те продукты питания, которые не испортятся в дороге: орехи, сухофрукты, батончики мюсли и подобное. Из напитков следует отдать предпочтение обычной питьевой воде. Список вещей лучше положить в собранный сумку или чемодан, чтобы ребёнку было проще собираться домой перед окончанием смены.

Памятка для родителей

Фото: magnific

Перед первой поездкой в лагерь постирайте и посушите детские вещи вместе с ребёнком. Он должен уметь обслуживать себя сам. Отсутствие таких базовых навыков может стать причиной дискомфорта во время отдыха или насмешкам со стороны сверстников.

Желательно, чтобы у родителей в быстром доступе были контакты директора, воспитателей и вожатых детского учреждения.

Если на территории лагеря есть водоём, а ребёнок не умеет плавать, об этом следует несколько раз напомнить воспитателям и вожатым.

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Время адаптации в лагере занимает около недели. Поэтому, если ребёнок начинает проситься домой, то родителям следует для начала выяснить возможные причины у воспитателей, а затем принимать решение. Иногда лучше забрать его домой для избежания возникновения психологической травмы. Отказ может повлиять на психологическое развитие юного отдыхающего и дальнейшее становление его личности.

Помните, что дети - это маленькие существа, которые нуждаются в защите и поддержке взрослых. Поездка против воли принесёт только стресс как детям, так и родителям. В случае, когда ребёнок плохо идёт на контакт со сверстниками или в его прошлом имела место травля, нужно предупредить об этом сотрудников лагеря. Также необходимо прислушиваться к интонациям ребёнка во время разговоров, чтобы поддержать его при необходимости в нужный момент.

В последние годы буллинг получил широкое распространение в том числе в лагерях. Чаще всего жертва возлагает ответственность за происходящее на себя. Это приводит к тому, что ребёнок не в состоянии дистанционно поделиться с родителями своими тревогами. А если присутствует фактор недоверия к близким родственникам, то те могут вовсе не узнать о происходящем, что усугубит ситуацию.

Избежать возможных последствий можно с помощью разъяснения ребёнку его личных границ и тренировкам в произношении «нет», «мне неприятно», «мне это не нравится». Такое умение поможет и в дальнейшей жизни, а агрессоры обычно нацеливаются на тех, кто не может дать отпор.

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