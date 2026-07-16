Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Все сервисы VK, в том числе MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, VK Видео, VK Музыка, сервисы Mail и другие, продолжают работать в штатном режиме и без ограничений. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе холдинга 16 июля.

«Приложения доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах для Android. Все обновления также работают в обычном режиме — необходимо нажать «Обновить» на сервисном уведомлении о новой версии или зайти в вышеперечисленные сторы», — пояснили там.

Также пользователи версий приложений для Android получают все пуш-уведомления о сообщениях, звонках и обновлениях.

Напомним, 16 июля стало известно, что приложения VK и «Макс» пропали из Google Play.

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