Министерство просвещения России готовит масштабное обновление образовательной программы для старших классов.

Новый федеральный государственный образовательный стандарт начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Среди главных нововведений - отказ от обязательного углубленного изучения двух предметов. Теперь старшеклассники смогут проходить весь курс исключительно на базовом уровне.

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Изменения коснутся и содержания естественно-научных предметов. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более ориентированными на практическое применение знаний и современные запросы рынка труда.Кроме того, в перечень обязательных образовательных результатов планируют включить навыки работы с технологиями искусственного интеллекта.

Цель реформы - сделать школьное образование более прикладным и адаптированным к современным условиям.