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В российских школах с 2027 года изменится программа для старших классов

Министерство просвещения России готовит масштабное обновление образовательной программы для старших классов.

В российских школах с 2027 года изменится программа для старших классов - Обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования вступит
Фото: ООО «Редактор-Плюс» - газета «Восточный берег»

Новый федеральный государственный образовательный стандарт начнет действовать с 1 сентября 2027 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Среди главных нововведений - отказ от обязательного углубленного изучения двух предметов. Теперь старшеклассники смогут проходить весь курс исключительно на базовом уровне.

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Изменения коснутся и содержания естественно-научных предметов. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более ориентированными на практическое применение знаний и современные запросы рынка труда.Кроме того, в перечень обязательных образовательных результатов планируют включить навыки работы с технологиями искусственного интеллекта.

Цель реформы - сделать школьное образование более прикладным и адаптированным к современным условиям.

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Россия образование школы Кравцов старшие классы
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Россиянам рассказали, как бесплатно получить земельный участок

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал RT о том, как граждане России могут получить дачу или земельный участок от государства.

Россиянам рассказали, как бесплатно получить земельный участок - В Госдуме рассказали, кто имеет право на получение бесплатного земельного участка и как это осуществ
Фото: magnific

Кто может получить бесплатный участок:

  • Семьи с тремя и более детьми. Они могут рассчитывать на земельный участок при соблюдении ряда условий: все члены семьи должны быть гражданами России, участок можно получить только один раз, он оформляется в общую собственность. В некоторых регионах есть дополнительные требования. Если участок по каким-либо причинам не может быть предоставлен, возможно получение денежной компенсации — правда, такое решение принимается уже на уровне субъекта.

  • Молодые специалисты, работающие в сельской местности. К ним относятся учителя, врачи, агрономы, работники культуры и другие востребованные кадры. Сначала участок передается в безвозмездное пользование сроком до шести лет. При продолжении работы в селе специалист может оформить участок в собственность. Если увольняется раньше — обязан вернуть землю.

  • Герои России, СССР, полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы. Им участок положен без торгов и без ожиданий, в зависимости от региона — от 8 до 40 соток.

  • Другие льготные категории граждан, например, инвалиды, сироты, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Условия получения зависят от региона.

Как получить участок:

  • Обратиться в местную администрацию или МФЦ, чтобы получить список документов и подать заявление.

  • В некоторых случаях можно найти бесхозный участок через кадастровую карту или председателя СНТ и подать заявление на его оформление. Однако процесс может быть небыстрым.

Также существуют программы «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар», в которых могут участвовать любые граждане России. Землю дают на пять лет для жилья, бизнеса или сельского хозяйства. При использовании участка по назначению его можно оформить в собственность.

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