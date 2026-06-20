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Пенсионерка из Петербурга случайно выиграла 5 млн рублей в лотерее

Жительница Петербурга стала обладательницей крупного выигрыша в лотерее, сообщили в пресс-службе оператора «Национальная Лотерея».

Пенсионерка из Петербурга случайно выиграла 5 млн рублей в лотерее - Женщина играла на смартфоне в игру, во время которой на экране появилась реклама «Большой 8». Она сл
Фото: freepik.

По информации компании, женщина случайно выиграла суперприз в размере 5 млн рублей, нажав на рекламу лотереи во время игры на смартфоне. Она купила билет с рандомной комбинацией цифр и выиграла в лотерее «Большой 8».

Ранее пенсионерка регулярно участвовала в розыгрышах, но крупный выигрыш пришел к ней в тот момент, когда она не планировала играть. Выигрыш женщина планирует потратить на ремонт, решение вопросов со здоровьем и покупку подарка на свадьбу для своей дочери.

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Теги

Лотерея Петербург суперприз
Новости Социум

В российских школах с 1 сентября начнут преподавать арабский язык

С 1 сентября нового учебного года в российских школах начнет действовать программа изучения арабского языка, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В российских школах с 1 сентября начнут преподавать арабский язык - С 1 сентября нового учебного года в российских школах начнет действовать программа изучения арабског
Фото: freepik.

«Три года у нас проводится олимпиада по арабскому языку, утверждена программа изучения арабского языка в российских школах, которая начнет действовать с 1 сентября нового учебного года», — сказал Кравцов на рабочей встрече с министром просвещения ОАЭ Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и послом ОАЭ в России Мохаммадом Ахмадом Альджабером.

По словам министра, ведомство подготовило и перевело на арабский язык русские народные сказки, книгу о России и книги русских писателей, которые передали в ОАЭ.

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Теги

школа образование Кравцов Россия Арабский язык

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