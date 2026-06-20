Жительница Петербурга стала обладательницей крупного выигрыша в лотерее, сообщили в пресс-службе оператора «Национальная Лотерея».

По информации компании, женщина случайно выиграла суперприз в размере 5 млн рублей, нажав на рекламу лотереи во время игры на смартфоне. Она купила билет с рандомной комбинацией цифр и выиграла в лотерее «Большой 8».

Ранее пенсионерка регулярно участвовала в розыгрышах, но крупный выигрыш пришел к ней в тот момент, когда она не планировала играть. Выигрыш женщина планирует потратить на ремонт, решение вопросов со здоровьем и покупку подарка на свадьбу для своей дочери.