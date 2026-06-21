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Губернатор Ленобласти поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Александр Дрозденко обратился к медицинским работникам и ветеранам здравоохранения.

Губернатор Ленобласти поздравил медицинских работников с профессиональным праздником - Александр Дрозденко обратился к медицинским работникам и ветеранам здравоохранения.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона выразил благодарность врачам, медсестрам и ветеранам отрасли, подчеркнув их незаменимую роль в сохранении здоровья жителей.

«Нам предстоит еще многое: укреплять первичную помощь, строить и модернизировать медицинские учреждения, внедрять новые технологии. Но я глубоко убежден: главное в медицине — не стены и не оборудование. Главное — ваши знания, ваше неравнодушие, ваше умение быть рядом в самые трудные минуты», — подчеркнул губернатор.

Глава Ленобласти выразил искреннюю признательность ветеранам медицины за их многолетний труд и поблагодарил действующих медицинских работников за профессионализм, терпение и милосердие.

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Александр Дрозденко День медицинского работника
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Россиянам назвали самый бюджетный холодный суп этого лета

Аналитики выяснили, приготовление какого первого блюда этим летом обойдется дешевле всего.

Классический свекольник оказался самым бюджетным супом среди летних первых блюд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расчеты аналитиков.

Как следует из расчетов, порция объемом 250 мл обойдется всего в 27 рублей. При этом самым дорогим ингредиентом является сметана, стоимость которой сейчас составляет 38 рублей за 200 грамм.

Второе место в рейтинге заняла традиционная окрошка. Ее цена варьируется в зависимости от выбранной заправки. Вариант с квасом обойдется в 49,5 рубля на человека, а с кефиром и минеральной водой — в 51,5 рубля. На семью из четырех человек такой обед будет стоить 198 и 206 рублей соответственно. Главной статьей расходов стала вареная колбаса, цена которой составляет 40 рублей за 120 грамм.

Наиболее затратным вариантом среди первых холодных блюд оказался испанский гаспачо. Стоимость одной порции достигает 55,75 рубля. Основную часть расходов составляют свежие помидоры — 600 грамм овощей обойдутся в 114 рублей. 

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