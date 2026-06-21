Александр Дрозденко обратился к медицинским работникам и ветеранам здравоохранения.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Глава региона выразил благодарность врачам, медсестрам и ветеранам отрасли, подчеркнув их незаменимую роль в сохранении здоровья жителей.
«Нам предстоит еще многое: укреплять первичную помощь, строить и модернизировать медицинские учреждения, внедрять новые технологии. Но я глубоко убежден: главное в медицине — не стены и не оборудование. Главное — ваши знания, ваше неравнодушие, ваше умение быть рядом в самые трудные минуты», — подчеркнул губернатор.
Глава Ленобласти выразил искреннюю признательность ветеранам медицины за их многолетний труд и поблагодарил действующих медицинских работников за профессионализм, терпение и милосердие.