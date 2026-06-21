Инспекторы Эконадзора совместно с полицией пресекли ввоз отходов на несанкционированную свалку.

В Ломоносовском районе сотрудники Госэконадзора Ленинградской области и полиции пресекли ввоз отходов на несанкционированную свалку у СНТ «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В ходе рейда инспекторы обнаружили активную деятельность по складированию мусора. Появление представителей власти застало нарушителей врасплох. Заметив сотрудников, водители грузовых автомобилей предпочли спешно покинуть территорию площадки, отказавшись от разгрузки.

На месте происшествия был задержан экскаватор, участвовавший в проведении незаконных работ. Спецтехника изъята и направлена на штрафстоянку. В отношении одного из нарушителей составлен административный протокол.

Теперь данный участок находится под усиленным контролем.