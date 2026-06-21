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Новости Социум

В Ломоносовском районе разогнали нелегальных перевозчиков отходов

Инспекторы Эконадзора совместно с полицией пресекли ввоз отходов на несанкционированную свалку.

В Ломоносовском районе разогнали нелегальных перевозчиков отходов - Инспекторы Эконадзора совместно с полицией пресекли ввоз отходов на несанкционированную свалку.
Фото: Эконадзор Ленобласти

В Ломоносовском районе сотрудники Госэконадзора Ленинградской области и полиции пресекли ввоз отходов на несанкционированную свалку у СНТ «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба комитета.

В ходе рейда инспекторы обнаружили активную деятельность по складированию мусора. Появление представителей власти застало нарушителей врасплох. Заметив сотрудников, водители грузовых автомобилей предпочли спешно покинуть территорию площадки, отказавшись от разгрузки.

На месте происшествия был задержан экскаватор, участвовавший в проведении незаконных работ. Спецтехника изъята и направлена на штрафстоянку. В отношении одного из нарушителей составлен административный протокол.

Теперь данный участок находится под усиленным контролем.

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Теги

Ломоносовский район незаконные свалки Госэконадзор в Ленобласти
Новости Социум

Минпросвещения готовит новые стандарты работы детских садов

Обновленные рекомендации для дошкольных учреждений начнут действовать с 1 сентября этого года.

С 1 сентября в российских детских садах начнут действовать обновленные рекомендации Минпросвещения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания экспертной группы «Формирование (развитие) эффективных каналов и способов коммуникации с детьми и молодежью».

Документ вводит целый ряд рекомендаций: от музыкального репертуара и оформления пространств до методики проведения занятий с детьми. При этом конкретный перечень нововведений пока не приводится. 

Как пишет РБК, о планах внести изменения в стандарты работы дошкольных учреждений стало известно еще в феврале текущего года. Тогда Сергей Кравцов отметил, что ключевой задачей является усиление воспитательной составляющей. Кроме того, в рамках инициативы министерство планирует внедрить перечень игр и игрушек, которые должны способствовать гармоничному развитию ребенка и соответствовать традиционным ценностям.

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Минпросвещения детские сады

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