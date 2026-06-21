Продажи мороженого продолжают расти в Санкт-Петербурге, несмотря на холодную погоду этим летом, сообщает «Бриф24».

Средняя стоимость мороженого в мае составила 101 рубль, увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом. Количество покупок за тот же период выросло на 20%.

Производитель «Ренна» сообщил об увеличении продаж мороженого в Санкт-Петербурге на 15%. Аналогичную динамику зафиксировала торговая сеть «Перекресток».

При этом местное производство мороженого в городе практически исчезло. В 2000-е годы три петербургские компании входили в пятерку крупнейших игроков рынка, однако позднее предприятия либо перенесли производство в другие регионы, либо полностью прекратили работу.

Среди крупных предприятий Северо-Запада продолжает работать фабрика «Престиж». Ленинградское предприятие «Талосто» при этом выбыло из двадцатки крупнейших производителей мороженого в России.

Петербуржцы также стали чаще покупать порционное мороженое и продукцию без сахара. Спрос на такое мороженое через сервис «Самокат» с начала года вырос на 26%.

Эксперты связывают изменения с распространением продуктов для здорового образа жизни. Спрос на такую продукцию в крупных торговых сетях ежегодно увеличивается на 15-30%.