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Новости Социум

Продажи мороженого в Петербурге выросли на 20%

Продажи мороженого продолжают расти в Санкт-Петербурге, несмотря на холодную погоду этим летом, сообщает «Бриф24».

Средняя стоимость мороженого в мае составила 101 рубль, увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом. Количество покупок за тот же период выросло на 20%.

Производитель «Ренна» сообщил об увеличении продаж мороженого в Санкт-Петербурге на 15%. Аналогичную динамику зафиксировала торговая сеть «Перекресток».

При этом местное производство мороженого в городе практически исчезло. В 2000-е годы три петербургские компании входили в пятерку крупнейших игроков рынка, однако позднее предприятия либо перенесли производство в другие регионы, либо полностью прекратили работу.

Среди крупных предприятий Северо-Запада продолжает работать фабрика «Престиж». Ленинградское предприятие «Талосто» при этом выбыло из двадцатки крупнейших производителей мороженого в России.

Петербуржцы также стали чаще покупать порционное мороженое и продукцию без сахара. Спрос на такое мороженое через сервис «Самокат» с начала года вырос на 26%.

Эксперты связывают изменения с распространением продуктов для здорового образа жизни. Спрос на такую продукцию в крупных торговых сетях ежегодно увеличивается на 15-30%.

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Санкт-Петербург
Новости Социум

Россиянам назвали самый бюджетный холодный суп этого лета

Аналитики выяснили, приготовление какого первого блюда этим летом обойдется дешевле всего.

Классический свекольник оказался самым бюджетным супом среди летних первых блюд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расчеты аналитиков.

Как следует из расчетов, порция объемом 250 мл обойдется всего в 27 рублей. При этом самым дорогим ингредиентом является сметана, стоимость которой сейчас составляет 38 рублей за 200 грамм.

Второе место в рейтинге заняла традиционная окрошка. Ее цена варьируется в зависимости от выбранной заправки. Вариант с квасом обойдется в 49,5 рубля на человека, а с кефиром и минеральной водой — в 51,5 рубля. На семью из четырех человек такой обед будет стоить 198 и 206 рублей соответственно. Главной статьей расходов стала вареная колбаса, цена которой составляет 40 рублей за 120 грамм.

Наиболее затратным вариантом среди первых холодных блюд оказался испанский гаспачо. Стоимость одной порции достигает 55,75 рубля. Основную часть расходов составляют свежие помидоры — 600 грамм овощей обойдутся в 114 рублей. 

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