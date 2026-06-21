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Новости Социум

Минпросвещения готовит новые стандарты работы детских садов

Обновленные рекомендации для дошкольных учреждений начнут действовать с 1 сентября этого года.

С 1 сентября в российских детских садах начнут действовать обновленные рекомендации Минпросвещения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания экспертной группы «Формирование (развитие) эффективных каналов и способов коммуникации с детьми и молодежью».

Документ вводит целый ряд рекомендаций: от музыкального репертуара и оформления пространств до методики проведения занятий с детьми. При этом конкретный перечень нововведений пока не приводится. 

Как пишет РБК, о планах внести изменения в стандарты работы дошкольных учреждений стало известно еще в феврале текущего года. Тогда Сергей Кравцов отметил, что ключевой задачей является усиление воспитательной составляющей. Кроме того, в рамках инициативы министерство планирует внедрить перечень игр и игрушек, которые должны способствовать гармоничному развитию ребенка и соответствовать традиционным ценностям.

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Минпросвещения детские сады
Новости Социум

Россиянам назвали самый бюджетный холодный суп этого лета

Аналитики выяснили, приготовление какого первого блюда этим летом обойдется дешевле всего.

Классический свекольник оказался самым бюджетным супом среди летних первых блюд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расчеты аналитиков.

Как следует из расчетов, порция объемом 250 мл обойдется всего в 27 рублей. При этом самым дорогим ингредиентом является сметана, стоимость которой сейчас составляет 38 рублей за 200 грамм.

Второе место в рейтинге заняла традиционная окрошка. Ее цена варьируется в зависимости от выбранной заправки. Вариант с квасом обойдется в 49,5 рубля на человека, а с кефиром и минеральной водой — в 51,5 рубля. На семью из четырех человек такой обед будет стоить 198 и 206 рублей соответственно. Главной статьей расходов стала вареная колбаса, цена которой составляет 40 рублей за 120 грамм.

Наиболее затратным вариантом среди первых холодных блюд оказался испанский гаспачо. Стоимость одной порции достигает 55,75 рубля. Основную часть расходов составляют свежие помидоры — 600 грамм овощей обойдутся в 114 рублей. 

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