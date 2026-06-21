Обновленные рекомендации для дошкольных учреждений начнут действовать с 1 сентября этого года.

С 1 сентября в российских детских садах начнут действовать обновленные рекомендации Минпросвещения. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе заседания экспертной группы «Формирование (развитие) эффективных каналов и способов коммуникации с детьми и молодежью».

Документ вводит целый ряд рекомендаций: от музыкального репертуара и оформления пространств до методики проведения занятий с детьми. При этом конкретный перечень нововведений пока не приводится.

Как пишет РБК, о планах внести изменения в стандарты работы дошкольных учреждений стало известно еще в феврале текущего года. Тогда Сергей Кравцов отметил, что ключевой задачей является усиление воспитательной составляющей. Кроме того, в рамках инициативы министерство планирует внедрить перечень игр и игрушек, которые должны способствовать гармоничному развитию ребенка и соответствовать традиционным ценностям.