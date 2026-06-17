Согласно промежуточным итогам, более 20 выпускников региона получили наилучший результат в ходе экзаменов.
В Ленинградской области 21 выпускник 2026 года получил максимальные баллы на Едином государственном экзамене (ЕГЭ). О промежуточных итогах 47news рассказали в пресс-службе регионального Комитета образования.
Так, девять ребят получили наилучший результат по литературе, еще 12 выпускников отличились при сдаче химии.
Ранее ivbg.ru представил график публикации результатов ЕГЭ в Ленинградской области.
Фото: magnific