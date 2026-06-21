Сведения о регистрации гражданина по месту жительства и информация об отношении к воинской обязанности в паспорте являются обязательными.

Обязательными для внесения в паспорт являются сведения о регистрации гражданина по месту жительства, а также о снятии с учета, и информация об отношении к воинской обязанности. Об этом РИА Новости сообщили в МВД России.

Кроме того, ведомство напомнило о возможности внесения дополнительных отметок по желанию самого владельца документа. К ним относятся данные о группе крови и резус-факторе, информация о регистрации или расторжении брака, а также сведения о наличии детей в возрасте до 14 лет.

Также в документе могут быть зафиксированы данные о ранее выданных паспортах, включая заграничные, и номер записи в Едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении страны.