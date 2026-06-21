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Новости Социум

В МВД рассказали, какие отметки обязательно должны быть в паспорте

Сведения о регистрации гражданина по месту жительства и информация об отношении к воинской обязанности в паспорте являются обязательными.

Обязательными для внесения в паспорт являются сведения о регистрации гражданина по месту жительства, а также о снятии с учета, и информация об отношении к воинской обязанности. Об этом РИА Новости сообщили в МВД России.

Кроме того, ведомство напомнило о возможности внесения дополнительных отметок по желанию самого владельца документа. К ним относятся данные о группе крови и резус-факторе, информация о регистрации или расторжении брака, а также сведения о наличии детей в возрасте до 14 лет.

Также в документе могут быть зафиксированы данные о ранее выданных паспортах, включая заграничные, и номер записи в Едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении страны. 

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паспорт МВД России
Новости Социум

Россиянам назвали самый бюджетный холодный суп этого лета

Аналитики выяснили, приготовление какого первого блюда этим летом обойдется дешевле всего.

Классический свекольник оказался самым бюджетным супом среди летних первых блюд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расчеты аналитиков.

Как следует из расчетов, порция объемом 250 мл обойдется всего в 27 рублей. При этом самым дорогим ингредиентом является сметана, стоимость которой сейчас составляет 38 рублей за 200 грамм.

Второе место в рейтинге заняла традиционная окрошка. Ее цена варьируется в зависимости от выбранной заправки. Вариант с квасом обойдется в 49,5 рубля на человека, а с кефиром и минеральной водой — в 51,5 рубля. На семью из четырех человек такой обед будет стоить 198 и 206 рублей соответственно. Главной статьей расходов стала вареная колбаса, цена которой составляет 40 рублей за 120 грамм.

Наиболее затратным вариантом среди первых холодных блюд оказался испанский гаспачо. Стоимость одной порции достигает 55,75 рубля. Основную часть расходов составляют свежие помидоры — 600 грамм овощей обойдутся в 114 рублей. 

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