Сезон белых ночей ознаменуется не только природным очарованием, но и насыщенной культурной программой.
Музей-заповедник « Парк Монрепо» приглашает ценителей искусства на концерт, посвященный творчеству Петра Ильича Чайковского.
Артисты представят избранные романсы мэтра. На сцену выйдут признанные мастера оперной сцены: лауреаты международных конкурсов Юлия Корпачёва (сопрано), Полина Новикова (меццо-сопрано), Андрей Сторожев (тенор) и Иван Сизов (баритон). Аккомпанировать исполнителям на фортепиано будет заслуженный артист России Алексей Гориболь.
«В программе – избранные романсы Петра Ильича Чайковского. Кульминацией вечера станет вокальный квартет »Ночь« на слова композитора, что будет связующей ниточкой концертной программы и чарующих белых ночей», – рассказали в администрации парка.
Пройдет концерт 1 июля, в 20:00, в Усадебном доме. Вход осуществляется по входным билетам в музей-заповедник и регистрации.