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В парке Монрепо прозвучат избранные романсы Петра Чайковского

Сезон белых ночей ознаменуется не только природным очарованием, но и насыщенной культурной программой.

В парке Монрепо прозвучат избранные романсы Петра Чайковского - Сезон белых ночей ознаменуется не только природным очарованием, но и насыщенной культурной программо
Фото: Музей-заповедник «Парк Монрепо

Музей-заповедник « Парк Монрепо» приглашает ценителей искусства на концерт, посвященный творчеству Петра Ильича Чайковского.

Артисты представят избранные романсы мэтра. На сцену выйдут признанные мастера оперной сцены: лауреаты международных конкурсов Юлия Корпачёва (сопрано), Полина Новикова (меццо-сопрано), Андрей Сторожев (тенор) и Иван Сизов (баритон). Аккомпанировать исполнителям на фортепиано будет заслуженный артист России Алексей Гориболь.

«В программе – избранные романсы Петра Ильича Чайковского. Кульминацией вечера станет вокальный квартет »Ночь« на слова композитора, что будет связующей ниточкой концертной программы и чарующих белых ночей», – рассказали в администрации парка.

Пройдет концерт 1 июля, в 20:00, в Усадебном доме. Вход осуществляется по входным билетам в музей-заповедник и регистрации.

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Россиянам назвали самый бюджетный холодный суп этого лета

Аналитики выяснили, приготовление какого первого блюда этим летом обойдется дешевле всего.

Классический свекольник оказался самым бюджетным супом среди летних первых блюд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расчеты аналитиков.

Как следует из расчетов, порция объемом 250 мл обойдется всего в 27 рублей. При этом самым дорогим ингредиентом является сметана, стоимость которой сейчас составляет 38 рублей за 200 грамм.

Второе место в рейтинге заняла традиционная окрошка. Ее цена варьируется в зависимости от выбранной заправки. Вариант с квасом обойдется в 49,5 рубля на человека, а с кефиром и минеральной водой — в 51,5 рубля. На семью из четырех человек такой обед будет стоить 198 и 206 рублей соответственно. Главной статьей расходов стала вареная колбаса, цена которой составляет 40 рублей за 120 грамм.

Наиболее затратным вариантом среди первых холодных блюд оказался испанский гаспачо. Стоимость одной порции достигает 55,75 рубля. Основную часть расходов составляют свежие помидоры — 600 грамм овощей обойдутся в 114 рублей. 

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