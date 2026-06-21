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Проезжую часть сузят в центре Петербурга

Движение ограничат на ряде улиц в центре Санкт-Петербурга с 21 по 27 июня в связи с проведением Петербургского международного юридического форума, который пройдет с 24 по 26 июня, сообщает spb.aif.ru.

Остановку транспорта запретят с 00:00 21 июня до 23:59 22 июня на Вознесенском проспекте от Большой Морской до Малой Морской улицы и вдоль дома №6, на улице Марата вдоль дома №11, Михайловской улице вдоль дома №1/7, Стремянной улице вдоль дома №8, в переулке Антоненко вдоль дома №2, на Итальянской улице вдоль дома №10/5, Владимирском проспекте вдоль дома №2/49, Малой Морской улице вдоль дома №14, Почтамтской улице вдоль дома №4, Гончарной улице вдоль дома №4 и улице Блохина вдоль дома №6/3.

Парковка также будет запрещена на четной стороне набережной реки Мойки от дома №24 до Певческого моста и вдоль дома №2 по переулку Антоненко, на нечетной стороне набережной реки Мойки от дома №97 до дома №99, а также на Исаакиевской площади вдоль дома №1 по Вознесенскому проспекту.

Проезжую часть на этих участках сузят с 00:00 23 июня до 23:59 27 июня. Ограничение также введут на Галерной улице вдоль дома №15, где предварительный запрет остановки транспорта действовать не будет.

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Новости Социум

Россиянам назвали самый бюджетный холодный суп этого лета

Аналитики выяснили, приготовление какого первого блюда этим летом обойдется дешевле всего.

Классический свекольник оказался самым бюджетным супом среди летних первых блюд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расчеты аналитиков.

Как следует из расчетов, порция объемом 250 мл обойдется всего в 27 рублей. При этом самым дорогим ингредиентом является сметана, стоимость которой сейчас составляет 38 рублей за 200 грамм.

Второе место в рейтинге заняла традиционная окрошка. Ее цена варьируется в зависимости от выбранной заправки. Вариант с квасом обойдется в 49,5 рубля на человека, а с кефиром и минеральной водой — в 51,5 рубля. На семью из четырех человек такой обед будет стоить 198 и 206 рублей соответственно. Главной статьей расходов стала вареная колбаса, цена которой составляет 40 рублей за 120 грамм.

Наиболее затратным вариантом среди первых холодных блюд оказался испанский гаспачо. Стоимость одной порции достигает 55,75 рубля. Основную часть расходов составляют свежие помидоры — 600 грамм овощей обойдутся в 114 рублей. 

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