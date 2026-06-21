Движение ограничат на ряде улиц в центре Санкт-Петербурга с 21 по 27 июня в связи с проведением Петербургского международного юридического форума, который пройдет с 24 по 26 июня, сообщает spb.aif.ru.

Остановку транспорта запретят с 00:00 21 июня до 23:59 22 июня на Вознесенском проспекте от Большой Морской до Малой Морской улицы и вдоль дома №6, на улице Марата вдоль дома №11, Михайловской улице вдоль дома №1/7, Стремянной улице вдоль дома №8, в переулке Антоненко вдоль дома №2, на Итальянской улице вдоль дома №10/5, Владимирском проспекте вдоль дома №2/49, Малой Морской улице вдоль дома №14, Почтамтской улице вдоль дома №4, Гончарной улице вдоль дома №4 и улице Блохина вдоль дома №6/3.

Парковка также будет запрещена на четной стороне набережной реки Мойки от дома №24 до Певческого моста и вдоль дома №2 по переулку Антоненко, на нечетной стороне набережной реки Мойки от дома №97 до дома №99, а также на Исаакиевской площади вдоль дома №1 по Вознесенскому проспекту.

Проезжую часть на этих участках сузят с 00:00 23 июня до 23:59 27 июня. Ограничение также введут на Галерной улице вдоль дома №15, где предварительный запрет остановки транспорта действовать не будет.