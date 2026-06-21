weather 20.7°
$ 73.44
84.17

Главная / Новости / Стоимость школьных выпускных в Петербурге подскочила до 62 тысяч рублей

Новости Экономика

Стоимость школьных выпускных в Петербурге подскочила до 62 тысяч рублей

Средняя стоимость школьного выпускного в Санкт-Петербурге достигла 62 тысяч рублей, увеличившись за год на 15-20%, сообщает spb.aif.ru.

Эксперты ивент-индустрии связывают рост цен с повышением налоговой нагрузки. Многие компании увеличили стоимость услуг примерно на 5%, однако в отдельных случаях подорожание достигло 20%. Дополнительными причинами стали рост расходов на продукты, топливо, аренду помещений и материалы для декораций. Некоторые поставщики подняли цены на 30%.

Изменился и формат выпускных. Родители все чаще отказываются от традиционных застолий в пользу поездок за город, экскурсий, съемок фильмов с последующим просмотром в кинотеатре и других нестандартных вариантов праздника.

Стоимость аренды коттеджей за год выросла примерно на 10%. При этом средний чек увеличился не так значительно, поскольку заказчики стали экономить на дополнительных услугах, отказываться от масштабных банкетов, самостоятельно организовывать питание и трансфер.

Аренда загородного дома в даты проведения выпускных обходится в среднем в 22,6 тысячи рублей в сутки в Петербурге и в 20,8 тысячи рублей в Ленинградской области. За год стоимость в городе выросла на 5,5%, а в области осталась на прежнем уровне. На коттеджи приходится 53% всех бронирований для выпускных.

На ресторан родители готовы потратить около 27 тысяч рублей. При этом становится популярнее формат сборных выпускных, когда в общую программу для большого количества участников входят питание и шоу.

Количество запросов на организацию выпускных в мае выросло на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Спрос на аренду шатров за месяц увеличился в 2 раза, интерес к лофтам вырос на 4%, а к оформлению помещений – на 11%.

Выступлениями артистов и музыкантов жители Петербурга и Ленинградской области стали интересоваться на 6% чаще. Спрос на услуги диджеев увеличился в 2 раза.

Выступление артиста на выпускном стоит в среднем 8 тысяч рублей, концертная программа музыкальной группы – 20 тысяч рублей, а услуги диджея – около 3 тысяч рублей. На выпускной образ школьники готовы потратить примерно 35 тысяч рублей. Спрос на аренду костюмов в мае вырос на 84%, средняя стоимость такой услуги составляет около 1 тысячи рублей.

Вам будет интересно
Штормовое предупреждение действует в Ленинградской области
Местами в регионе ожидается гроза. В воскресенье, 21 июня, на территории Ленинградской области действует штормовое предупреждение. Как сообщает Гидром...
21.06.2026
769

Теги

Санкт-Петербург
Новости Социум

Россиянам назвали самый бюджетный холодный суп этого лета

Аналитики выяснили, приготовление какого первого блюда этим летом обойдется дешевле всего.

Классический свекольник оказался самым бюджетным супом среди летних первых блюд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на расчеты аналитиков.

Как следует из расчетов, порция объемом 250 мл обойдется всего в 27 рублей. При этом самым дорогим ингредиентом является сметана, стоимость которой сейчас составляет 38 рублей за 200 грамм.

Второе место в рейтинге заняла традиционная окрошка. Ее цена варьируется в зависимости от выбранной заправки. Вариант с квасом обойдется в 49,5 рубля на человека, а с кефиром и минеральной водой — в 51,5 рубля. На семью из четырех человек такой обед будет стоить 198 и 206 рублей соответственно. Главной статьей расходов стала вареная колбаса, цена которой составляет 40 рублей за 120 грамм.

Наиболее затратным вариантом среди первых холодных блюд оказался испанский гаспачо. Стоимость одной порции достигает 55,75 рубля. Основную часть расходов составляют свежие помидоры — 600 грамм овощей обойдутся в 114 рублей. 

Вам будет интересно
Какие три группы продуктов провоцируют рост холестерина
Врач-эндокринолог назвала главные пищевые факторы, негативно влияющие на уровень холестерина.Врач превентивной медицины Анастасия Самойлова в беседе с...
19.06.2026
1104

Фото на миниатюре: magnific

Теги

цены продукты

Популярное

Отключения электричества планируются в Ленобласти на следующей неделе: график
Отключения электричества планируются в Ленобласти на следующей неделе: график

18:19 19.06.2026

Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню
Петербуржец через суд доказал, что его часы Rolex – подделка. И тем самым обыграл таможню

21:30 13.06.2026

Математики вычислили срок вымирания человечества
Математики вычислили срок вымирания человечества

11:34 18.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться