Средняя стоимость школьного выпускного в Санкт-Петербурге достигла 62 тысяч рублей, увеличившись за год на 15-20%, сообщает spb.aif.ru.

Эксперты ивент-индустрии связывают рост цен с повышением налоговой нагрузки. Многие компании увеличили стоимость услуг примерно на 5%, однако в отдельных случаях подорожание достигло 20%. Дополнительными причинами стали рост расходов на продукты, топливо, аренду помещений и материалы для декораций. Некоторые поставщики подняли цены на 30%.

Изменился и формат выпускных. Родители все чаще отказываются от традиционных застолий в пользу поездок за город, экскурсий, съемок фильмов с последующим просмотром в кинотеатре и других нестандартных вариантов праздника.

Стоимость аренды коттеджей за год выросла примерно на 10%. При этом средний чек увеличился не так значительно, поскольку заказчики стали экономить на дополнительных услугах, отказываться от масштабных банкетов, самостоятельно организовывать питание и трансфер.

Аренда загородного дома в даты проведения выпускных обходится в среднем в 22,6 тысячи рублей в сутки в Петербурге и в 20,8 тысячи рублей в Ленинградской области. За год стоимость в городе выросла на 5,5%, а в области осталась на прежнем уровне. На коттеджи приходится 53% всех бронирований для выпускных.

На ресторан родители готовы потратить около 27 тысяч рублей. При этом становится популярнее формат сборных выпускных, когда в общую программу для большого количества участников входят питание и шоу.

Количество запросов на организацию выпускных в мае выросло на 19% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Спрос на аренду шатров за месяц увеличился в 2 раза, интерес к лофтам вырос на 4%, а к оформлению помещений – на 11%.

Выступлениями артистов и музыкантов жители Петербурга и Ленинградской области стали интересоваться на 6% чаще. Спрос на услуги диджеев увеличился в 2 раза.

Выступление артиста на выпускном стоит в среднем 8 тысяч рублей, концертная программа музыкальной группы – 20 тысяч рублей, а услуги диджея – около 3 тысяч рублей. На выпускной образ школьники готовы потратить примерно 35 тысяч рублей. Спрос на аренду костюмов в мае вырос на 84%, средняя стоимость такой услуги составляет около 1 тысячи рублей.