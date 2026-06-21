Сенатор поблагодарил представителей сферы за самоотверженность, милосердие и добрые дела.
Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов обратился к медицинским работникам по случаю профессионального праздника.
«Поздравления всем сопричастным этому благородному призванию! Профессия медика вызывает искреннее уважение. Все мы высоко ценим ту самоотверженность и милосердие, с которыми работники этой сферы несут свое служение», — заявил парламентарий.
Как подчеркнул сенатор, в фокусе внимания медиков всегда находится человек — его здоровье и благополучие. Тем временем государство, проявляя заботу о своих гражданах, на постоянной основе вкладывается в комплексное развитие медицины — от технологий до повышения доступности и качества помощи.
«Пожелаем специалистам в белых халатах крепких сил и энергии, внутреннего баланса и личного благополучия — и сердечно поблагодарим каждого за неустанные и неоценимые добрые дела, поддерживающие и спасающие людей!», — добавил Сергей Перминов.