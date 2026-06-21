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Сергей Перминов обратился к медикам по случаю профессионального праздника

Сенатор поблагодарил представителей сферы за самоотверженность, милосердие и добрые дела.

Сергей Перминов обратился к медикам по случаю профессионального праздника - Сенатор поблагодарил представителей сферы за самоотверженность, милосердие и добрые дела.
Фото: lenobl.er.ru

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов обратился к медицинским работникам по случаю профессионального праздника. 

«Поздравления всем сопричастным этому благородному призванию! Профессия медика вызывает искреннее уважение. Все мы высоко ценим ту самоотверженность и милосердие, с которыми работники этой сферы несут свое служение», — заявил парламентарий.

Как подчеркнул сенатор, в фокусе внимания медиков всегда находится человек — его здоровье и благополучие. Тем временем государство, проявляя заботу о своих гражданах, на постоянной основе вкладывается в комплексное развитие медицины — от технологий до повышения доступности и качества помощи. 

«Пожелаем специалистам в белых халатах крепких сил и энергии, внутреннего баланса и личного благополучия — и сердечно поблагодарим каждого за неустанные и неоценимые добрые дела, поддерживающие и спасающие людей!», — добавил Сергей Перминов.

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Сергей Перминов День медицинского работника
Новости Социум

Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц

Специалисты начали применять новый метод лечения заболевания суставов.

Врачи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе внедрили новую методику лечения, позволяющую пациентам с тяжелым ревматоидным артритом вернуться к полноценной жизни в кратчайшие сроки. Специалистам уже удалось поставить на ноги 15 человек, которые ранее были ограничены в движении из-за невыносимой боли. Об этом в медучреждении рассказали порталу «Доктор Питер». 

При ревматоидном артрите у пациентов фиксируется хроническое воспаление, деформирующее головку плюсневых костей, что делает каждый шаг крайне болезненным. Если ранее ортопедам приходилось прибегать к сложным операциям с открытым доступом и обширными разрезами, то современный подход предполагает использование небольших проколов на тыльной части стопы под контролем рентгена.

По словам травматолога-ортопеда Алексея Олейника, разработавшего метод, новая техника менее травматична для мягких тканей, что ускоряет заживление и снижает риск послеоперационных осложнений, включая инфекции. Это особенно важно при пониженном местном иммунитете у таких пациентов. 

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Фото на миниатюре: magnific

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