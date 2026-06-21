Территория «Экологическая» Экомилиции Ленинградской области вновь стала площадкой для встречи с юными защитниками природы. Гостями ведомства стали воспитанники летнего лагеря местной школы.

По традиции, детей встречал енот Егор — постоянный помощник инспекторов и любимец ребят. В этот раз школьники пришли не с пустыми руками: они принесли с собой бытовые отходы и вместе с пушистым наставником распределили вторсырьё по фракциям на контейнерной площадке.

Практическую часть продолжила экологическая викторина, разработанная специалистами Экомилиции. Игра, уже зарекомендовавшая себя на Экологическом форуме, в этот раз была адаптирована для младших школьников и проведена впервые. Тематические блоки викторины охватили широкий круг вопросов: от территориальных особенностей Ленинградской области и истории экологических разработок до правил сортировки отходов и ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Юные участники активно рассуждали, задавали вопросы инспекторам и вступали в дискуссии, отстаивая свою точку зрения.

В Экомилиции отметили, что именно интерактивные форматы — через живой диалог, игру и даже споры — позволяют не только увлечь детей, но и закрепить полезные экологические привычки на долгосрочной основе.