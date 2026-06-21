weather 14.9°
$ 73.44
84.17

Главная / Для души / Экомилиция Ленобласти провела интерактивное занятие для юных экологов в летнем лагере

Для души Новости

Экомилиция Ленобласти провела интерактивное занятие для юных экологов в летнем лагере

Территория «Экологическая» Экомилиции Ленинградской области вновь стала площадкой для встречи с юными защитниками природы. Гостями ведомства стали воспитанники летнего лагеря местной школы.

Экомилиция Ленобласти провела интерактивное занятие для юных экологов в летнем лагере - Территория «Экологическая» Экомилиции Ленинградской области вновь стала площадкой для встречи с юным
Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области

По традиции, детей встречал енот Егор — постоянный помощник инспекторов и любимец ребят. В этот раз школьники пришли не с пустыми руками: они принесли с собой бытовые отходы и вместе с пушистым наставником распределили вторсырьё по фракциям на контейнерной площадке.

Практическую часть продолжила экологическая викторина, разработанная специалистами Экомилиции. Игра, уже зарекомендовавшая себя на Экологическом форуме, в этот раз была адаптирована для младших школьников и проведена впервые. Тематические блоки викторины охватили широкий круг вопросов: от территориальных особенностей Ленинградской области и истории экологических разработок до правил сортировки отходов и ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Юные участники активно рассуждали, задавали вопросы инспекторам и вступали в дискуссии, отстаивая свою точку зрения.

Экомилиция Ленобласти провела интерактивное занятие для юных экологов в летнем лагере - Территория «Экологическая» Экомилиции Ленинградской области вновь стала площадкой для встречи с юным

В Экомилиции отметили, что именно интерактивные форматы — через живой диалог, игру и даже споры — позволяют не только увлечь детей, но и закрепить полезные экологические привычки на долгосрочной основе.

Теги

экомилиция
Новости Социум

Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц

Специалисты начали применять новый метод лечения заболевания суставов.

Врачи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе внедрили новую методику лечения, позволяющую пациентам с тяжелым ревматоидным артритом вернуться к полноценной жизни в кратчайшие сроки. Специалистам уже удалось поставить на ноги 15 человек, которые ранее были ограничены в движении из-за невыносимой боли. Об этом в медучреждении рассказали порталу «Доктор Питер». 

При ревматоидном артрите у пациентов фиксируется хроническое воспаление, деформирующее головку плюсневых костей, что делает каждый шаг крайне болезненным. Если ранее ортопедам приходилось прибегать к сложным операциям с открытым доступом и обширными разрезами, то современный подход предполагает использование небольших проколов на тыльной части стопы под контролем рентгена.

По словам травматолога-ортопеда Алексея Олейника, разработавшего метод, новая техника менее травматична для мягких тканей, что ускоряет заживление и снижает риск послеоперационных осложнений, включая инфекции. Это особенно важно при пониженном местном иммунитете у таких пациентов. 

Вам будет интересно
Какие три группы продуктов провоцируют рост холестерина
Врач-эндокринолог назвала главные пищевые факторы, негативно влияющие на уровень холестерина.Врач превентивной медицины Анастасия Самойлова в беседе с...
19.06.2026
1203

Фото на миниатюре: magnific

Теги

болезни Петербург

Популярное

Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц
Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц

22:20 21.06.2026

Штормовое предупреждение действует в Ленинградской области
Штормовое предупреждение действует в Ленинградской области

11:38 21.06.2026

С 2027 года в России изменится порядок назначения страховой пенсии
С 2027 года в России изменится порядок назначения страховой пенсии

18:15 21.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться