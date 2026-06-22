Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В Гатчинском округе завершают ремонт участка дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск». Сейчас работы ведутся на отрезке пути после населенного пункта Вайялово и далее через Гатчину. Об этом сообщили в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

«Сейчас подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»», — рассказали в комитете.

Также подрядчик выполнит установку дорожных знаков и барьерных ограждений, а также нанесет разметку.