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Рабочие завершают ремонт участка дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск"

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Рабочие завершают ремонт участка дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск" - Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

В Гатчинском округе завершают ремонт участка дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск». Сейчас работы ведутся на отрезке пути после населенного пункта Вайялово и далее через Гатчину. Об этом сообщили в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

«Сейчас подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»», — рассказали в комитете. 

Также подрядчик выполнит установку дорожных знаков и барьерных ограждений, а также нанесет разметку.

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Фото на миниатюре: magnific/ wirestock

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