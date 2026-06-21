Губернатор Ленинградской области провёл встречу с бойцом с позывным «Лис» — командиром штурмовой роты отряда «Шторм». Военнослужащий передал главе региона боевое знамя своего подразделения.

Как отметил губернатор, отпустить бойца с пустыми руками он не мог, тем более что хорошо представляет, насколько на передовой востребованы беспилотные летательные аппараты. Вместе с «Лисом» было принято решение отправить в помощь бойцам новые БПЛА. Кроме того, стороны договорились, что до 1 августа подразделению будет передана полностью оборудованная для медицинских нужд машина («буханка»).

«Своих не бросаем — будем и дальше поддерживать наших героев на передовой. Работаем для нашей Победы», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Ленинградская область в 2025 году продолжала активно поддерживать участников СВО и их семьи, внедряя новые социальные программы и расширяя уже существующие. Особое внимание уделялось реабилитации, трудоустройству и социальной интеграции бойцов. Обо всём этом и многом другом - читайте у нас. В 2026 году Ленобласть продолжает расширять меры поддержки для участников СВО. Например, полмиллиона рублей получат ветераны в Ленобласти, награжденные госнаградами за участие в СВО. Кроме того ветераны и их семьи получают психологическую помощь.