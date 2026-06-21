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Новости Социум СВО

Александр Дрозденко встретился с командиром штурмовой роты отряда «Шторм» и передал бойцам БПЛА

Губернатор Ленинградской области провёл встречу с бойцом с позывным «Лис» — командиром штурмовой роты отряда «Шторм». Военнослужащий передал главе региона боевое знамя своего подразделения.

Как отметил губернатор, отпустить бойца с пустыми руками он не мог, тем более что хорошо представляет, насколько на передовой востребованы беспилотные летательные аппараты. Вместе с «Лисом» было принято решение отправить в помощь бойцам новые БПЛА. Кроме того, стороны договорились, что до 1 августа подразделению будет передана полностью оборудованная для медицинских нужд машина («буханка»).

«Своих не бросаем — будем и дальше поддерживать наших героев на передовой. Работаем для нашей Победы», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Ленинградская область в 2025 году продолжала активно поддерживать участников СВО и их семьи, внедряя новые социальные программы и расширяя уже существующие. Особое внимание уделялось реабилитации, трудоустройству и социальной интеграции бойцов. Обо всём этом и многом другом - читайте у нас. В 2026 году Ленобласть продолжает расширять меры поддержки для участников СВО. Например, полмиллиона рублей получат ветераны в Ленобласти, награжденные госнаградами за участие в СВО. Кроме того ветераны и их семьи получают психологическую помощь

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Александр Дрозденко ветераны СВО Ленобласть
Новости Социум

Петербургские врачи ставят на ноги пациентов с тяжелым артритом всего за месяц

Специалисты начали применять новый метод лечения заболевания суставов.

Врачи НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе внедрили новую методику лечения, позволяющую пациентам с тяжелым ревматоидным артритом вернуться к полноценной жизни в кратчайшие сроки. Специалистам уже удалось поставить на ноги 15 человек, которые ранее были ограничены в движении из-за невыносимой боли. Об этом в медучреждении рассказали порталу «Доктор Питер». 

При ревматоидном артрите у пациентов фиксируется хроническое воспаление, деформирующее головку плюсневых костей, что делает каждый шаг крайне болезненным. Если ранее ортопедам приходилось прибегать к сложным операциям с открытым доступом и обширными разрезами, то современный подход предполагает использование небольших проколов на тыльной части стопы под контролем рентгена.

По словам травматолога-ортопеда Алексея Олейника, разработавшего метод, новая техника менее травматична для мягких тканей, что ускоряет заживление и снижает риск послеоперационных осложнений, включая инфекции. Это особенно важно при пониженном местном иммунитете у таких пациентов. 

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Фото на миниатюре: magnific

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