По данным Минобороны, беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Силы ПВО сбили и подавили 77 беспилотников в Белгородской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Один мирный житель пострадал в Краснояружском округе. Медики оказали ему помощь, госпитализация не потребовалась.

Беспилотники также уничтожили над Гуково, Чертковским и Верхнедонским районами Ростовской области. Информация о пострадавших не поступала.

Средства ПВО сбили 18 беспилотников над шестью районами Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Еще пять беспилотников уничтожили над пятью округами Калужской области. Люди и объекты инфраструктуры не пострадали.

Движение автомобилей по Крымскому мосту ночью временно приостанавливали на фоне объявленной в регионе беспилотной опасности. Проезд возобновили в 07:27.