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Над Россией за ночь сбили 301 украинский БПЛА

По данным Минобороны, беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Силы ПВО сбили и подавили 77 беспилотников в Белгородской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев.  Один мирный житель пострадал в Краснояружском округе. Медики оказали ему помощь, госпитализация не потребовалась.

Беспилотники также уничтожили над Гуково, Чертковским и Верхнедонским районами Ростовской области. Информация о пострадавших не поступала.

Средства ПВО сбили 18 беспилотников над шестью районами Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Еще пять беспилотников уничтожили над пятью округами Калужской области. Люди и объекты инфраструктуры не пострадали.

Движение автомобилей по Крымскому мосту ночью временно приостанавливали на фоне объявленной в регионе беспилотной опасности. Проезд возобновили в 07:27.

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22.06.2026
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БПЛА Россия СВО
Новости Социум

В Петербурге запустят бесплатные кинопоказы с участием создателей фильмов

Бесплатные кинопоказы для отдельных категорий граждан организуют в Петроградском районе Санкт-Петербурга. После сеансов зрители смогут пообщаться с режиссерами, актерами и сценаристами представленных картин, сообщает «АБН24».

Соглашение о сотрудничестве подписали глава администрации Петроградского района Дмитрий Ваньчков и генеральный директор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко.

Киностудия будет передавать районной администрации трейлеры новых фильмов и информацию о них для публикации на местных ресурсах. Администрация предоставит площадки для кинопоказов и окажет содействие в проведении мероприятий.

Дмитрий Ваньчков отметил символическое значение сотрудничества с «Ленфильмом» для Петроградского района. Первый киносеанс в России состоялся на Каменноостровском проспекте в 1896 году.

История киностудии восходит к Военно-кинематографическому отделу Скобелевского комитета, созданному в 1914 году и ставшему первой государственной кинофабрикой страны.

Сейчас «Ленфильм», переданный в ведение Санкт-Петербурга, разрабатывает стратегию расширения производственного потенциала. За последний год киностудия выпустила 12 собственных проектов и получила 23 фестивальные награды. Павильоны «Ленфильма» использовали для съемок 160 фильмов и сериалов.

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