Хлебные карточки стали первым страшным воспоминанием блокадницы, которая на момент начала войны еще была ребенком.

Самым страшным первым воспоминанием о Великой Отечественной войне блокадницы Нины Соболевой стало введение хлебных карточек. Об этом она рассказала РИА Новости.

Как вспоминает блокадница, которая на момент начала Великой Отечественной войны была еще ребенком, карточки ввели спустя месяц после нападения Германии на СССР. В Ленинграде рабочие получали 800 граммов хлеба в день, служащие 600, а иждивенцы и дети до 12 лет – 400.

Затем норму начали сокращать. В ноябре рабочим выдавали уже по 250 граммов хлеба, а служащим, иждивенцам и несовершеннолетним в два раза меньше

«Когда началась война, мне было шесть лет. Конечно, я не могла понимать всего, что происходит, но я отлично помню, как были объявлены продовольственные хлебные карточки. Это мое самое первое, самое страшное воспоминание», — поделилась Нина Соболева.

В Ленинграде она провела все 872 дня блокады. Сейчас Нина Соболева проживает в городе Чикаго в США.