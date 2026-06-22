Простятся с военнослужащим, павшим при исполнении воинского долга, 23 июня.

Житель Пикалево Ленинградской области Роман Бобров погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Бокситогорский район #Мывместе».

Роман Бобров родился 20 февраля 1990 года в Пикалево. После получения специальности автомеханика в Санкт-Петербургском автотранспортном электромеханическом колледже и прохождения срочной службы в армии, он трудился на Пикалевском глиноземном заводе. В сентябре 2022 года Роман был призван в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, а в январе 2024 года принял решение продолжить службу, заключив контракт.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет во вторник, 23 июня, в 9:00 в Церкви Воскресения Словущего в Пикалево. Похороны бойца состоятся на гражданском кладбище в поселке Ефимовский.