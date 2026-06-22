weather 20.2°
$ 73.77
84.59

Главная / Новости / Бокситогорский район простится с участником СВО Романом Бобровым

Новости Социум

Бокситогорский район простится с участником СВО Романом Бобровым

Простятся с военнослужащим, павшим при исполнении воинского долга, 23 июня.

Бокситогорский район простится с участником СВО Романом Бобровым - Простятся с военнослужащим, павшим при исполнении воинского долга, 23 июня.
Фото: Бокситогорский район #Мывместе/ ВК

Житель Пикалево Ленинградской области Роман Бобров погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Бокситогорский район #Мывместе».

Роман Бобров родился 20 февраля 1990 года в Пикалево. После получения специальности автомеханика в Санкт-Петербургском автотранспортном электромеханическом колледже и прохождения срочной службы в армии, он трудился на Пикалевском глиноземном заводе. В сентябре 2022 года Роман был призван в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, а в январе 2024 года принял решение продолжить службу, заключив контракт.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет во вторник, 23 июня, в 9:00 в Церкви Воскресения Словущего в Пикалево. Похороны бойца состоятся на гражданском кладбище в поселке Ефимовский.

Теги

СВО Бокситогорский район
Для души Новости

В День памяти и скорби в Зайцево зажгли картину «Защитник» из 10 тысяч свечей

В День памяти и скорби на территории мемориального комплекса в Зайцево прошла всероссийская акция «Огненные картины войны». Волонтёры и гости мероприятия зажгли 10 тысяч свечей, составивших из них картину «Защитник».

В День памяти и скорби в Зайцево зажгли картину «Защитник» из 10 тысяч свечей - В День памяти и скорби на территории мемориального комплекса в Зайцево прошла всероссийская акция «О
Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области

«Восемьдесят пять лет назад началась война, которая вошла в каждый дом. Она забрала миллионы жизней, оставила после себя разрушенные города, осиротевших детей и бесконечную человеческую боль. Именно поэтому мы сегодня стоим у этого мемориала. Чтобы помнить не цифры из учебников, а помнить людей — тех, кто не успел вырастить детей, не дождался Победы, не вернулся домой. В память о них в эту ночь зажглись тысячи свечей», — отметил вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Константин Патраев.

В акции приняли участие активисты партии «Единая Россия», Волонтёры Победы Ленинградской области, ветераны, участники специальной военной операции, представители областного правительства, правоохранительных органов и силовых структур, Общественной палаты Ленинградской области, а также местные жители.

Величественный монумент со стелой высотой 47 метров в деревне Зайцево, открытый 27 января 2024 года при участии президентов России и Белоруссии, стал настоящим местом притяжения для всех, кому дорога память о войне. Напомним, что с инициативой создания Мемориала в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Авторам проекта мемориала выступили скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Теги

день памяти и скорби Зайцево

Популярное

Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти
Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти

12:56 22.06.2026

Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана
Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана

06:44 22.06.2026

Иностранцы сливались со стенами и хватались за арматуру во время рейда в Петербурге
Иностранцы сливались со стенами и хватались за арматуру во время рейда в Петербурге

09:09 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться