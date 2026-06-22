В День памяти и скорби на территории мемориального комплекса в Зайцево прошла всероссийская акция «Огненные картины войны». Волонтёры и гости мероприятия зажгли 10 тысяч свечей, составивших из них картину «Защитник».
«Восемьдесят пять лет назад началась война, которая вошла в каждый дом. Она забрала миллионы жизней, оставила после себя разрушенные города, осиротевших детей и бесконечную человеческую боль. Именно поэтому мы сегодня стоим у этого мемориала. Чтобы помнить не цифры из учебников, а помнить людей — тех, кто не успел вырастить детей, не дождался Победы, не вернулся домой. В память о них в эту ночь зажглись тысячи свечей», — отметил вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Константин Патраев.
В акции приняли участие активисты партии «Единая Россия», Волонтёры Победы Ленинградской области, ветераны, участники специальной военной операции, представители областного правительства, правоохранительных органов и силовых структур, Общественной палаты Ленинградской области, а также местные жители.
Величественный монумент со стелой высотой 47 метров в деревне Зайцево, открытый 27 января 2024 года при участии президентов России и Белоруссии, стал настоящим местом притяжения для всех, кому дорога память о войне. Напомним, что с инициативой создания Мемориала в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Авторам проекта мемориала выступили скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.