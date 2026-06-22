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В День памяти и скорби в Зайцево зажгли картину «Защитник» из 10 тысяч свечей

В День памяти и скорби на территории мемориального комплекса в Зайцево прошла всероссийская акция «Огненные картины войны». Волонтёры и гости мероприятия зажгли 10 тысяч свечей, составивших из них картину «Защитник».

В День памяти и скорби в Зайцево зажгли картину «Защитник» из 10 тысяч свечей - В День памяти и скорби на территории мемориального комплекса в Зайцево прошла всероссийская акция «О
Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области

«Восемьдесят пять лет назад началась война, которая вошла в каждый дом. Она забрала миллионы жизней, оставила после себя разрушенные города, осиротевших детей и бесконечную человеческую боль. Именно поэтому мы сегодня стоим у этого мемориала. Чтобы помнить не цифры из учебников, а помнить людей — тех, кто не успел вырастить детей, не дождался Победы, не вернулся домой. В память о них в эту ночь зажглись тысячи свечей», — отметил вице-губернатор Ленобласти по внутренней политике Константин Патраев.

В акции приняли участие активисты партии «Единая Россия», Волонтёры Победы Ленинградской области, ветераны, участники специальной военной операции, представители областного правительства, правоохранительных органов и силовых структур, Общественной палаты Ленинградской области, а также местные жители.

Величественный монумент со стелой высотой 47 метров в деревне Зайцево, открытый 27 января 2024 года при участии президентов России и Белоруссии, стал настоящим местом притяжения для всех, кому дорога память о войне. Напомним, что с инициативой создания Мемориала в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Авторам проекта мемориала выступили скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

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день памяти и скорби Зайцево
Новости Социум

Застройщиков Янино-1 привлекут к улучшению транспортной доступности посёлка

Комитет по строительству Ленинградской области привлечёт застройщиков Янино-1 к работам по улучшению транспортной доступности городского посёлка — по аналогии с успешным опытом расширения Голландской улицы.

Застройщиков Янино-1 привлекут к улучшению транспортной доступности посёлка - Комитет по строительству Ленинградской области привлечёт застройщиков Янино-1 к работам по улучшению
Фото: Правительство Ленинградской области

На рабочем совещании с инвесторами обсуждалась подготовка улично-дорожной сети к запуску автобусов большого класса. Предварительная концепция была разработана совместно с комитетом по дорожному хозяйству и комитетом по транспорту.

В числе первоочередных мер согласовано спрямление участка дороги на улице Ясной. Разработку конкретных технических решений по этому участку возьмут на себя застройщики. Также будет проработано размещение разворотной площадки и зоны для технического перерыва и межрейсового простоя автобусов большой вместимости.

Председатель комитета по строительству Ленинградской области Егор Никитенко отметил, что жители давно просят запустить автобусы большого класса, но сделать это невозможно без подготовки улично-дорожной сети.

«Мы видим, какие участки нужно привести в рабочее состояние, и подключаем к этой задаче застройщиков. В Янино уже есть успешный опыт Голландской улицы, где силами инвесторов расширили два сложных участка дороги. Такой подход понятен всем участникам. Девелоперы сами понимают, что транспортные проблемы влияют на качество жизни жителей, развитие территории и спрос в новых жилых кварталах. Рассчитываем на поддержку муниципалитета и синхронную работу всех сторон», — сказал Никитенко.

Ранее глава комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Денис Седов в ходе встречи с депутатами ЗакСа и губернатором Александром Дрозденко обозначил сроки реализации КАД‑2, а также три ключевых примыкания региональной дорожной сети к Кольцевой автодороге.

Теги

Янино Егор Никитенко ремонт дорог

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