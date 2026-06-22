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В Новоселье открылся стрелковый клуб площадью 4,1 тыс. квадратных метров

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию стрелкового клуба в Новоселье, расположенного на Красносельском шоссе. Проект реализовало АО «СпортСоюз».

В Новоселье открылся стрелковый клуб площадью 4,1 тыс. квадратных метров - Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию стрелкового клуба в Нов
Фото: Правительство Ленинградской области

Площадь нового здания составляет 4,1 тысячи квадратных метров. В клубе оборудованы стрелковые галереи, учебные классы, конференц-зал, раздевалки, помещения для хранения оборудования, а также встроенные коммерческие помещения. Объект усиливает стрелковую инфраструктуру Ломоносовского района, где уже проводятся областные соревнования, развивается Кубок губернатора, работают спортсмены и федерация практической стрельбы.

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что в регионе более 3 тысяч человек систематически занимаются стрелковыми видами спорта, федерация проводит свыше 20 соревнований за год, а 14 спортсменов из Ленинградской области входят в состав сборной России на 2026 год.

«Бюджетная стройка в спорте закрывает массовые объекты: стадионы, ФОКи, залы, площадки. Стрелковый клуб требует отдельной экономики, инженерии и режима безопасности, поэтому здесь особенно важна роль инвестора. Регион будет поддерживать такие проекты: давать понятный маршрут по проектированию, надзору и вводу. Клуб в Новоселье показывает, как частная инициатива может усиливать сильную федерацию и давать спортсменам новую базу для подготовки», — подчеркнул Барановский.

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15.06.2026
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Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».

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Новоселье Госстройнадзор
Новости Социум

Бокситогорский район простится с участником СВО Романом Бобровым

Простятся с военнослужащим, павшим при исполнении воинского долга, 23 июня.

Бокситогорский район простится с участником СВО Романом Бобровым - Простятся с военнослужащим, павшим при исполнении воинского долга, 23 июня.
Фото: Бокситогорский район #Мывместе/ ВК

Житель Пикалево Ленинградской области Роман Бобров погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает «Бокситогорский район #Мывместе».

Роман Бобров родился 20 февраля 1990 года в Пикалево. После получения специальности автомеханика в Санкт-Петербургском автотранспортном электромеханическом колледже и прохождения срочной службы в армии, он трудился на Пикалевском глиноземном заводе. В сентябре 2022 года Роман был призван в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации, а в январе 2024 года принял решение продолжить службу, заключив контракт.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет во вторник, 23 июня, в 9:00 в Церкви Воскресения Словущего в Пикалево. Похороны бойца состоятся на гражданском кладбище в поселке Ефимовский.

Теги

СВО Бокситогорский район

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