Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию стрелкового клуба в Новоселье, расположенного на Красносельском шоссе. Проект реализовало АО «СпортСоюз».

Площадь нового здания составляет 4,1 тысячи квадратных метров. В клубе оборудованы стрелковые галереи, учебные классы, конференц-зал, раздевалки, помещения для хранения оборудования, а также встроенные коммерческие помещения. Объект усиливает стрелковую инфраструктуру Ломоносовского района, где уже проводятся областные соревнования, развивается Кубок губернатора, работают спортсмены и федерация практической стрельбы.

Вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что в регионе более 3 тысяч человек систематически занимаются стрелковыми видами спорта, федерация проводит свыше 20 соревнований за год, а 14 спортсменов из Ленинградской области входят в состав сборной России на 2026 год.

«Бюджетная стройка в спорте закрывает массовые объекты: стадионы, ФОКи, залы, площадки. Стрелковый клуб требует отдельной экономики, инженерии и режима безопасности, поэтому здесь особенно важна роль инвестора. Регион будет поддерживать такие проекты: давать понятный маршрут по проектированию, надзору и вводу. Клуб в Новоселье показывает, как частная инициатива может усиливать сильную федерацию и давать спортсменам новую базу для подготовки», — подчеркнул Барановский.

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Напомним, что записать детей на кружки и секции в Ленобласти теперь можно на Госуслугах. Также подробную информацию о работе спортивных клубов для детей и молодежи, а также телефоны районных государственных учреждений, курирующих работу спортивных секций можно найти на официальном сайте комитета по физической культуре и спорту Ленинградской области в разделе «Детские секции».