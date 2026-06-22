Слова «рандом», «флешбэк», «сорян», «чил», «жиза» и «вайб» вошли в число наиболее любимых сленговых выражений россиян по итогам игры «Сленго», которую ВКонтакте провела ко Дню русского языка. Меньше всего участникам понравились слова «фа-пепе», «тильт» и «нишевый».

Пользователи предложили более 39 тысяч альтернативных вариантов для 20 популярных сленговых слов. В список вошли как прямые переводы, так и придуманные участниками неологизмы.

Чаще всего россияне предлагали заменить слова «фа-пепе», «нишевый», «тильт» и «краш». Среди наиболее популярных вариантов оказались «чмок» вместо «чмафф», «образ» вместо «лук», «пропустить» вместо «скипнуть», «прости» вместо «сорян» и «отдых» вместо «чил».

В число самых необычных предложений вошли выражение «для своих» вместо слова «нишевый», варианты «кислотик» и «тлетворный» вместо «токсик», «сердцепокоритель» вместо «краш» и «презрение» вместо «хейт».

Самые активные участники игры приняли участие в розыгрыше призов. Победителей выбрали случайным образом.