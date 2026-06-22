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Делегация Ленобласти приняла участие в церемонии на Пискарёвском мемориале в День памяти и скорби

В День памяти и скорби, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, делегация Ленинградской области во главе с вице-губернатором по внутренней политике Константином Патраевым возложила цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище. 

Делегация Ленобласти приняла участие в церемонии на Пискарёвском мемориале в День памяти и скорби - В День памяти и скорби, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, делегация Ленинградской
Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области

«В День памяти и скорби мы склоняем головы перед всеми, кто погиб на фронте, умер в блокадном Ленинграде, был замучен в концлагерях и стал жертвой страшных преступлений нацизма. Наша общая обязанность — сохранить правду о войне и передать её следующим поколениям. Для ленинградцев память о Великой Отечественной войне — это не только память о героизме, но и память о миллионах человеческих судеб, о боли, которая коснулась практически каждой семьи. И пока мы приходим к таким мемориалам, пока звучат имена погибших, эта связь поколений остаётся живой», — отметил вице-губернатор.

Участники церемонии также присоединились к Всероссийской акции «Минута молчания».

В День памяти и скорби к мемориалу традиционно пришли представители исполнительной и законодательной властей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, военнослужащие, ветераны и неравнодушные жители. В составе официальной делегации 47-го региона в церемонии возложения цветов и венков приняли участие председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, депутаты областного парламента Михаил Макаров, Никита Коваль, Николай Кузьмин и Александр Перминов.

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Теги

Ленобласть день памяти и скорби Пискаревское кладбище
Новости Социум

Названы регионы, где неработающие пенсионеры получают больше ₽30 тысяч в месяц

В 13 регионах страны средняя пенсия неработающих пенсионеров превышает 30 тысяч рублей.

В мае средняя пенсия у неработающих пенсионеров в 13 регионах России превысила 30 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

Самые высокие пенсии у этой категории пенсионеров фиксируются на Чукотке — 44 069 тысяч рублей. Затем следуют Ненецкий автономный округ (40 082 рубля), Камчатский край (39 444 рубля), Магаданская область (39 242 рубля) и Ханты-Мансийский автономный округ (38 463 рубля).

В первую десятку также вошли Сахалин (35 118 рублей), Мурманская область (35 655 рублей), Ямало-Ненецкий автономный округ (38 112 рублей), Якутия (34 640 рублей) и Республика Коми (33 011 рублей).

Замыкает топ Хабаровский край (30 229 рублей), Карелия (31 786 рублей) и Архангельская область (32 654 рубля).

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

Пенсия неработающие пенсионеры

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