В День памяти и скорби, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, делегация Ленинградской области во главе с вице-губернатором по внутренней политике Константином Патраевым возложила цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском мемориальном кладбище.
«В День памяти и скорби мы склоняем головы перед всеми, кто погиб на фронте, умер в блокадном Ленинграде, был замучен в концлагерях и стал жертвой страшных преступлений нацизма. Наша общая обязанность — сохранить правду о войне и передать её следующим поколениям. Для ленинградцев память о Великой Отечественной войне — это не только память о героизме, но и память о миллионах человеческих судеб, о боли, которая коснулась практически каждой семьи. И пока мы приходим к таким мемориалам, пока звучат имена погибших, эта связь поколений остаётся живой», — отметил вице-губернатор.
Участники церемонии также присоединились к Всероссийской акции «Минута молчания».
В День памяти и скорби к мемориалу традиционно пришли представители исполнительной и законодательной властей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, военнослужащие, ветераны и неравнодушные жители. В составе официальной делегации 47-го региона в церемонии возложения цветов и венков приняли участие председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, депутаты областного парламента Михаил Макаров, Никита Коваль, Николай Кузьмин и Александр Перминов.