В России на сборниках Владимира Маяковского и Владимира Ленина, а также на книгах некоторых популярных иностранных авторов появится маркировка о вреде наркотиков.

Список книг, подлежащих маркировке по закону о пропаганде наркотиков, пополнился на 113 пунктов. Среди них — сборник статей, выступлений и очерков Владимира Маяковского, включая тексты «Как делать стихи?», «Капля дегтя», «Два Чехова» и другие, а также сборник отрывков из произведений Владимира Ленина «Ослиный мост», составленный писателем Львом Данилкиным. Книги выпущены издательством «Лимбус Пресс». Также в список попали бестселлер Салли Руни «Нормальные люди», «Маскарад» Терри Пратчетта и «Ночной океан: избранная приключенческая и романтическая проза» Говарда Лавкрафта.

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С 1 марта в России вступили в силу изменения, предусматривающие уголовную и административную ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. Теперь такие книги обязаны маркировать на обложке.