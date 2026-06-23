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В России на сборниках Маяковского и Ленина появятся предупреждения о вреде наркотиков

В России на сборниках Владимира Маяковского и Владимира Ленина, а также на книгах некоторых популярных иностранных авторов появится маркировка о вреде наркотиков.

В России на сборниках Маяковского и Ленина появятся предупреждения о вреде наркотиков - Список книг, подлежащих маркировке по закону о пропаганде наркотиков, пополнился на 113 пунктов.
Фото: magnific.

Список книг, подлежащих маркировке по закону о пропаганде наркотиков, пополнился на 113 пунктов. Среди них — сборник статей, выступлений и очерков Владимира Маяковского, включая тексты «Как делать стихи?», «Капля дегтя», «Два Чехова» и другие, а также сборник отрывков из произведений Владимира Ленина «Ослиный мост», составленный писателем Львом Данилкиным. Книги выпущены издательством «Лимбус Пресс». Также в список попали бестселлер Салли Руни «Нормальные люди», «Маскарад» Терри Пратчетта и «Ночной океан: избранная приключенческая и романтическая проза» Говарда Лавкрафта.

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книги Маркировка наркотики
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Мелиоидоз — это тяжелое инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Burkholderia pseudomallei. Болезнь может маскироваться под другие недуги, такие как пневмония, инфекции кожи или нервной системы.

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