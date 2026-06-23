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В России начнут автоматически блокировать продажу опасных товаров на кассах магазинов

В российских торговых сетях планируют внедрить механизм, который позволит блокировать продажу небезопасной, бракованной или отозванной продукции прямо во время сканирования на кассе, сообщили «Известия».

В России начнут автоматически блокировать продажу опасных товаров на кассах магазинов - В российских торговых сетях планируют внедрить механизм, который позволит блокировать продажу небезо
Фото: magnific.

Нововведение предполагает интеграцию баз данных Роспотребнадзора и Росаккредитации с государственной системой маркировки «Честный знак». Если ведомства признают какую-то партию товара опасной, ее уникальные коды будут занесены в стоп-лист. При попытке пробить такой товар на кассе программное обеспечение магазина автоматически заблокирует транзакцию, сделав покупку невозможной.

Сейчас в России уже работает аналогичный разрешительный режим, который контролирует продажу просроченной или нелегальной продукции. Новая инициатива расширит этот контроль на другие категории товаров, которые Роспотребнадзор признает вредными или дефектными. Это могут быть детские игрушки, одежда, продукты питания и другие товары.

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