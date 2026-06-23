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Бизнесмена из Волосовского района оштрафовали за продажу незамерзайки с метанолом

Арбитражный суд привлек индивидуального предпринимателя к ответственности по иску Роспотребнадзора.

суд
Фото: Freepik.

В ходе проверки в шиномонтаже в Волосовском районе Ленобласти было обнаружено, что в продаже имелись 22 пятилитровые канистры стеклоомывающей жидкости по цене 200 рублей за штуку. Экспертиза показала, что в составе жидкости значительно превышено содержание метанола. Такие товары запрещено свободно продавать, поскольку ее пары могут вызвать тяжелое отравление. Жидкость была изъята.

Предприниматель пытался сослаться на незначительность нарушения, однако суд не посчитал это смягчающим обстоятельством. В итоге предпринимателю назначили штраф в 30 000 рублей.

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Теги

штраф незамерзайка Волосовский район Ленобласть
Новости Социум

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя

В связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров в Ленинградской области, как и в более чем 40 других российских регионах, будет введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

В Ленобласти на этой неделе ограничат продажу алкоголя - Запрет на продажу алкоголя 27 июня будет действовать в более чем 40 российских регионах.
Фото: magnific.

Ограничения устанавливаются на основании региональных законов или иных нормативных актов. Так, в этот день розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена в Башкортостане, Республиках Алтай, Дагестан, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чувашия, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Амурской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Тюменской областях и других регионах, пишет РИА Нововсти.

Запрет также коснется Ненецкого и Чукотского автономных округов, Ямало-Ненецкого автономного округа, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской Народной Республики. В Петербурге запрет на продажу алкоголя будет введен в связи с традиционным праздником выпускников «Алые паруса».

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Теги

алкоголь Ленобласть запрет продажи

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