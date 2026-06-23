Арбитражный суд привлек индивидуального предпринимателя к ответственности по иску Роспотребнадзора.
В ходе проверки в шиномонтаже в Волосовском районе Ленобласти было обнаружено, что в продаже имелись 22 пятилитровые канистры стеклоомывающей жидкости по цене 200 рублей за штуку. Экспертиза показала, что в составе жидкости значительно превышено содержание метанола. Такие товары запрещено свободно продавать, поскольку ее пары могут вызвать тяжелое отравление. Жидкость была изъята.
Предприниматель пытался сослаться на незначительность нарушения, однако суд не посчитал это смягчающим обстоятельством. В итоге предпринимателю назначили штраф в 30 000 рублей.