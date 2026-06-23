В связи с празднованием Дня молодежи и проведением школьных выпускных вечеров в Ленинградской области, как и в более чем 40 других российских регионах, будет введен запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Ограничения устанавливаются на основании региональных законов или иных нормативных актов. Так, в этот день розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена в Башкортостане, Республиках Алтай, Дагестан, Марий Эл, Мордовия, Хакасия, Чувашия, Хабаровском, Камчатском, Забайкальском краях, Амурской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Ленинградской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Рязанской, Саратовской, Пензенской, Тюменской областях и других регионах, пишет РИА Нововсти.

Запрет также коснется Ненецкого и Чукотского автономных округов, Ямало-Ненецкого автономного округа, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей, а также Луганской Народной Республики. В Петербурге запрет на продажу алкоголя будет введен в связи с традиционным праздником выпускников «Алые паруса».