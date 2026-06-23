weather 19.3°
$ 73.77
84.59

Главная / Новости / Долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 трлн рублей

Новости Экономика

Долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 трлн рублей

Согласно данным Росстата, к апрелю 2026 года общий объем задолженности граждан и организаций перед государством составил почти 4 трлн рублей. Это на 33% больше, чем было годом ранее.

Долги россиян и бизнеса по налогам выросли до рекордных 4 трлн рублей - Это на 33% больше, чем было годом ранее.
Фото: pxhere

Основная часть долга - около 1,7 трлн рублей - приходится на неоплаченные налоги, сборы и страховые отчисления. Остальное - начисленные штрафы, пени и проценты за несвоевременное выполнение обязательств, сообщают «Известия».

Эксперты связывают рост задолженности с ухудшением финансового состояния коммерческого сектора. Среди причин — дороговизна кредитования, рост операционных расходов и снижение деловой активности. Ситуацию также усугубляют меры по расширению базы плательщиков НДС и усиление контроля со стороны налоговых служб.

Вам будет интересно
В Ленобласти выросли цены на топливо
В Ленинградской области отмечен рост цен на топливо, следует из данных Петростата. Фото: ivbg.ru. В мае 2026 года бензин марки АИ-98 подорожал на 1,3%...
18.06.2026
1125

Теги

долг налоги Россия
Новости Социум

Дети из Петербурга в ближайшее время покинут крымский «Артек»

Группа детей из Петербурга, отдыхавшая в международном детском центре «Артек» в Крыму, в ближайшее время завершит пребывание в лагере.

Речь идет о небольшой группе школьников, которые находились в лагере по региональной квоте, а также участвовали в тематических сменах, организованных совместно с партнерами центра, сообщили в городском комитете по образованию.

В настоящее время власти занимаются организацией их возвращения. Для тех детей, кто захочет продолжить летний отдых, рассматриваются варианты размещения в лагерях Краснодарского края. Остальные участники смен смогут отправиться домой после завершения программы.

Вам будет интересно
Роспотребнадзор: в России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза
У туристки, вернувшейся из Таиланда, диагностировали мелиоидоз. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Роспотреб...
23.06.2026
176

Ситуация с возвращением детей из лагерей Республики Крым остается на особом контроле городских властей. Ранее сообщалось, что в Крыму приостановили прием детей в лагеря до 1 сентября в целях безопасности.

Теги

лагерь Крым Петербург

Популярное

Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз
Облитой кислотой петербурженке удалили левый глаз

16:25 22.06.2026

Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана
Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана

06:44 22.06.2026

Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти
Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти

12:56 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться