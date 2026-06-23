Согласно данным Росстата, к апрелю 2026 года общий объем задолженности граждан и организаций перед государством составил почти 4 трлн рублей. Это на 33% больше, чем было годом ранее.

Основная часть долга - около 1,7 трлн рублей - приходится на неоплаченные налоги, сборы и страховые отчисления. Остальное - начисленные штрафы, пени и проценты за несвоевременное выполнение обязательств, сообщают «Известия».

Эксперты связывают рост задолженности с ухудшением финансового состояния коммерческого сектора. Среди причин — дороговизна кредитования, рост операционных расходов и снижение деловой активности. Ситуацию также усугубляют меры по расширению базы плательщиков НДС и усиление контроля со стороны налоговых служб.