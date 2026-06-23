Теперь пассажиры тактового маршрута «Витебский вокзал - Павловск» могут купить билет через смартфон без обращения в кассу.

Для этого нужно установить приложение «ПроТранспорт+», пройти регистрацию и выбрать удобный способ оплаты. Необходимо также включить Bluetooth на смартфоне. После входа в зону действия специальной геометки на станции нужно открыть приложение, нажать кнопку «Поехали», выбрать станцию отправления и начать поездку. Для прохода через турникеты формируется специальный QR-код.

По прибытии на станцию назначения необходимо завершить поездку в приложении, подтвердить оплату проезда и воспользоваться электронным билетом для выхода через турникет.

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