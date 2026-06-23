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Новости Социум

На маршруте «Витебский вокзал - Павловск» появился новый способ оплаты проезда

Теперь пассажиры тактового маршрута «Витебский вокзал - Павловск» могут купить билет через смартфон без обращения в кассу.

На маршруте «Витебский вокзал - Павловск» появился новый способ оплаты проезда - Теперь пассажиры тактового маршрута «Витебский вокзал - Павловск» могут купить билет через смартфон
Фото: freepik

Для этого нужно установить приложение «ПроТранспорт+», пройти регистрацию и выбрать удобный способ оплаты. Необходимо также включить Bluetooth на смартфоне. После входа в зону действия специальной геометки на станции нужно открыть приложение, нажать кнопку «Поехали», выбрать станцию отправления и начать поездку. Для прохода через турникеты формируется специальный QR-код.

По прибытии на станцию назначения необходимо завершить поездку в приложении, подтвердить оплату проезда и воспользоваться электронным билетом для выхода через турникет.

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Информационные материалы с инструкцией по использованию сервиса размещены в местах максимального сигнала геометки.

Теги

электричка проезд Петербург Витебский вокзал павловск
Новости Социум

Дети из Петербурга в ближайшее время покинут крымский «Артек»

Группа детей из Петербурга, отдыхавшая в международном детском центре «Артек» в Крыму, в ближайшее время завершит пребывание в лагере.

Речь идет о небольшой группе школьников, которые находились в лагере по региональной квоте, а также участвовали в тематических сменах, организованных совместно с партнерами центра, сообщили в городском комитете по образованию.

В настоящее время власти занимаются организацией их возвращения. Для тех детей, кто захочет продолжить летний отдых, рассматриваются варианты размещения в лагерях Краснодарского края. Остальные участники смен смогут отправиться домой после завершения программы.

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Ситуация с возвращением детей из лагерей Республики Крым остается на особом контроле городских властей. Ранее сообщалось, что в Крыму приостановили прием детей в лагеря до 1 сентября в целях безопасности.

Теги

лагерь Крым Петербург

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