За минувшую неделю в России в 2,5 раза взлетели продажи специальных таблеток-присадок для бензобака, пишет тг-канал Baza. Эти средства российские автомобилисты скупают ради экономии горючего.

Производители и продавцы этих «волшебных таблеток» утверждают, что присадка способна стабилизировать работу мотора и обеспечить полное сгорание топлива. Обещается, что одной таблетки хватит на 200 литров топлива, а ее стоимость при оптовой покупке составляет от 50 до 80 рублей. Также заявляется о возможности превращения бензина марки АИ-92 в АИ-95.

Однако часть автолюбителей считает такие средства неэффективными и утверждает, что они не влияют на характеристики двигателя и свойства топлива. Более того, некорректный выбор или неправильное применение добавок может привести к техническим неисправностям, в том числе к выходу из строя топливных форсунок.