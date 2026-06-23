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Новости Социум

Водители массово скупают «таблетки» для снижения расхода топлива

За минувшую неделю в России в 2,5 раза взлетели продажи специальных таблеток-присадок для бензобака, пишет тг-канал Baza. Эти средства российские автомобилисты скупают ради экономии горючего.

Производители и продавцы этих «волшебных таблеток» утверждают, что присадка способна стабилизировать работу мотора и обеспечить полное сгорание топлива. Обещается, что одной таблетки хватит на 200 литров топлива, а ее стоимость при оптовой покупке составляет от 50 до 80 рублей. Также заявляется о возможности превращения бензина марки АИ-92 в АИ-95.

Однако часть автолюбителей считает такие средства неэффективными и утверждает, что они не влияют на характеристики двигателя и свойства топлива. Более того, некорректный выбор или неправильное применение добавок может привести к техническим неисправностям, в том числе к выходу из строя топливных форсунок.

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Теги

топливо водители автомобиль
Новости Социум

Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении ответственности для автомобилистов

В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что с 1 июля в России якобы ужесточатся наказания за нарушения правил дорожного движения, включая использование телефона за рулем и проверку светопропускания стекол.

Госавтоинспекция опровергла информацию об ужесточении ответственности для автомобилистов - В соцсетях и некоторых СМИ появилась информация о том, что с 1 июля в России якобы ужесточатся наказ
Фото: freepik.

Госавтоинспекция заявила, что эти сведения не соответствуют действительности. В ведомстве напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения регулируется федеральным законодательством. Сведения о внесении изменений публикуются на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденные документы — на официальном интернет-портале правовой информации.

Госавтоинспекция призывает представителей СМИ и блогеров проверять данные из неофициальных источников и не распространять недостоверную информацию. При подготовке материалов о деятельности полиции рекомендуется использовать сведения с официальных интернет-ресурсов, включая сайт Госавтоинспекции.

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Теги

гаи опровержение ПДД

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