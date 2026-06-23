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Новости Социум

Дети из Петербурга в ближайшее время покинут крымский «Артек»

Группа детей из Петербурга, отдыхавшая в международном детском центре «Артек» в Крыму, в ближайшее время завершит пребывание в лагере.

Речь идет о небольшой группе школьников, которые находились в лагере по региональной квоте, а также участвовали в тематических сменах, организованных совместно с партнерами центра, сообщили в городском комитете по образованию.

В настоящее время власти занимаются организацией их возвращения. Для тех детей, кто захочет продолжить летний отдых, рассматриваются варианты размещения в лагерях Краснодарского края. Остальные участники смен смогут отправиться домой после завершения программы.

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Ситуация с возвращением детей из лагерей Республики Крым остается на особом контроле городских властей. Ранее сообщалось, что в Крыму приостановили прием детей в лагеря до 1 сентября в целях безопасности.

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лагерь Крым Петербург
Новости Социум

Водители массово скупают «таблетки» для снижения расхода топлива

За минувшую неделю в России в 2,5 раза взлетели продажи специальных таблеток-присадок для бензобака, пишет тг-канал Baza. Эти средства российские автомобилисты скупают ради экономии горючего.

Производители и продавцы этих «волшебных таблеток» утверждают, что присадка способна стабилизировать работу мотора и обеспечить полное сгорание топлива. Обещается, что одной таблетки хватит на 200 литров топлива, а ее стоимость при оптовой покупке составляет от 50 до 80 рублей. Также заявляется о возможности превращения бензина марки АИ-92 в АИ-95.

Однако часть автолюбителей считает такие средства неэффективными и утверждает, что они не влияют на характеристики двигателя и свойства топлива. Более того, некорректный выбор или неправильное применение добавок может привести к техническим неисправностям, в том числе к выходу из строя топливных форсунок.

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Теги

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