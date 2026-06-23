У туристки, вернувшейся из Таиланда, диагностировали мелиоидоз. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным ведомства, женщина посещала в Таиланде различные экскурсии, в том числе ферму слонов.
Мелиоидоз — это тяжелое инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Burkholderia pseudomallei. Болезнь может маскироваться под другие недуги, такие как пневмония, инфекции кожи или нервной системы.
Роспотребнадзор напоминает о важности соблюдения мер безопасности при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании.