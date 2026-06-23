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Роспотребнадзор: в России зарегистрирован завозной случай мелиоидоза

У туристки, вернувшейся из Таиланда, диагностировали мелиоидоз. Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, женщина посещала в Таиланде различные экскурсии, в том числе ферму слонов.

Мелиоидоз — это тяжелое инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия Burkholderia pseudomallei. Болезнь может маскироваться под другие недуги, такие как пневмония, инфекции кожи или нервной системы.

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Теги

мелиоидоз роспотребнадзор Россия
Новости Происшествия

Бизнесмена из Волосовского района оштрафовали за продажу незамерзайки с метанолом

Арбитражный суд привлек индивидуального предпринимателя к ответственности по иску Роспотребнадзора.

суд
Фото: Freepik.

В ходе проверки в шиномонтаже в Волосовском районе Ленобласти было обнаружено, что в продаже имелись 22 пятилитровые канистры стеклоомывающей жидкости по цене 200 рублей за штуку. Экспертиза показала, что в составе жидкости значительно превышено содержание метанола. Такие товары запрещено свободно продавать, поскольку ее пары могут вызвать тяжелое отравление. Жидкость была изъята.

Предприниматель пытался сослаться на незначительность нарушения, однако суд не посчитал это смягчающим обстоятельством. В итоге предпринимателю назначили штраф в 30 000 рублей.

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Теги

штраф незамерзайка Волосовский район Ленобласть

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