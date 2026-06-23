Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор.

В Гатчинском округе Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Научно-технического центра экопромышленного парка. Об этом 23 июня рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Это дом для будущих резидентов площадки: здесь будут управление парка, офисы, лаборатории, переговорные, конференц-зал и выставочное пространство для технологий переработки. Такие проекты нужны, чтобы экология выходила из отчётов в реальную промышленную работу. Здесь создана вторичная переработка , новые производства будут получать готовую инженерную площадку, а компании — место, где можно показать технологию, проверить решение в лаборатории и запустить проект. НТЦ как раз собирает эту цепочку под одной крышей», — отметил глава региона.

Ленинградской области это позволит обеспечить новые рабочие места, ценные кадры для экономики замкнутого цикла в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», а также промышленную площадку для воплощения в жизнь амбициозных проектов.