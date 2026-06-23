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Небольшой дождь и до 20°С – погода в Ленобласти на 24 июня

В Ленинградской области 24 июня ожидается облачная погода с прояснениями.

Небольшой дождь и до 20°С – погода в Ленобласти на 24 июня - Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, днем — +15…+20°С.
Фото: Freepik.

Ночь пройдет без существенных осадков, а утром и днем, начиная с западных районов, возможен небольшой или умеренный дождь. Ветер западный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, днем — +15…+20°С.

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Теги

Ленобласть погода дождь лето июнь
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Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Научно-технического центра экопромышленного парка

Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор.

Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Научно-технического центра экопромышленного парка - Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В Гатчинском округе Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Научно-технического центра экопромышленного парка. Об этом 23 июня рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Это дом для будущих резидентов площадки: здесь будут управление парка, офисы, лаборатории, переговорные, конференц-зал и выставочное пространство для технологий переработки. Такие проекты нужны, чтобы экология выходила из отчётов в реальную промышленную работу. Здесь создана вторичная переработка , новые производства будут получать готовую инженерную площадку, а компании — место, где можно показать технологию, проверить решение в лаборатории и запустить проект. НТЦ как раз собирает эту цепочку под одной крышей», — отметил глава региона.

Ленинградской области это позволит обеспечить новые рабочие места, ценные кадры для экономики замкнутого цикла в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», а также промышленную площадку для воплощения в жизнь амбициозных проектов. 

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Теги

Александр Дрозденко Гатчинский округ

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