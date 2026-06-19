Сенатор осудил киевский режим за недавний удар по автобусу с детьми в Брянской области, назвав случившееся варварским актом терроризма.



В минувшую среду в Брянской области беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Белоруссии, что привело к гибели сопровождавшей детей женщины. МИД республики уже квалифицировал случившееся как акт терроризма и потребовал от Киева официальных объяснений.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов выразил соболезнования семье погибшей и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Произошедшее — варварский акт терроризма. Тут не может быть каких-либо иных интерпретаций. Дети, направлявшиеся на отдых, пострадали от рук тех, кто лишен каких-либо морально-этических принципов и ограничений. Все детали будут установлены», — цитирует сенатора «47 канал».

Парламентарий уверен, что удар был нанесен намеренно, так как оператор дрона даже при использовании ИИ сохраняет контроль над объектом.

«Цель киевского режима прозрачна — попытаться посеять страх и парализовать жизнь в приграничных регионах. Именно для этого он выбирает в качестве объектов своих атак простых мирных жителей, в том числе детей. Нельзя исключать и откровенную провокацию, касающуюся граждан соседней страны. Очевидно, что Киев продолжает стремиться к эскалации конфликта», — добавил парламентарий.