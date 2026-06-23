При рождении или усыновлении второго и последующего ребенка семьи получат право на отсрочку платежей по жилищным кредитам.

Российские семьи при появлении второго ребенка смогут получить право на отсрочку платежей по ипотеке. Соответствующий закон начнет действовать с сентября 2026 года.

Ипотечные каникулы для этой категории семей будут ограничены сроком до полутора лет ребенка. По другим основаниям он составляет максимум шесть месяцев. Согласно документу, во время действия каникул банк не вправе начислять штрафы и пени, а также пытаться взыскать предмет залога или обращаться к поручителю. Однако с 7-го по 18-й месяц размер переплаты по договору может вырасти.

Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Его действие распространяется также на ипотечные договоры, которые были заключены до указанной даты.

Вам будет интересно В России начнут автоматически блокировать продажу опасных товаров на кассах магазинов В российских торговых сетях планируют внедрить механизм, который позволит блокировать продажу небезопасной, бракованной или отозванной продукции прямо...

Фото: magnific