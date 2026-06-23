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Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Научно-технического центра экопромышленного парка

Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор.

Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Научно-технического центра экопромышленного парка - Соответствующее разрешение выдал Госстройнадзор.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

В Гатчинском округе Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию Научно-технического центра экопромышленного парка. Об этом 23 июня рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Это дом для будущих резидентов площадки: здесь будут управление парка, офисы, лаборатории, переговорные, конференц-зал и выставочное пространство для технологий переработки. Такие проекты нужны, чтобы экология выходила из отчётов в реальную промышленную работу. Здесь создана вторичная переработка , новые производства будут получать готовую инженерную площадку, а компании — место, где можно показать технологию, проверить решение в лаборатории и запустить проект. НТЦ как раз собирает эту цепочку под одной крышей», — отметил глава региона.

Ленинградской области это позволит обеспечить новые рабочие места, ценные кадры для экономики замкнутого цикла в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», а также промышленную площадку для воплощения в жизнь амбициозных проектов. 

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Теги

Александр Дрозденко Гатчинский округ
Новости Социум Главное

Семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы с сентября

При рождении или усыновлении второго и последующего ребенка семьи получат право на отсрочку платежей по жилищным кредитам.

Семьи с двумя и более детьми получат право на ипотечные каникулы с сентября - При рождении или усыновлении второго и последующего ребенка семьи получат право на отсрочку платежей

Российские семьи при появлении второго ребенка смогут получить право на отсрочку платежей по ипотеке. Соответствующий закон начнет действовать с сентября 2026 года. 

Ипотечные каникулы для этой категории семей будут ограничены сроком до полутора лет ребенка. По другим основаниям он составляет максимум шесть месяцев. Согласно документу, во время действия каникул банк не вправе начислять штрафы и пени, а также пытаться взыскать предмет залога или обращаться к поручителю. Однако с 7-го по 18-й месяц размер переплаты по договору может вырасти.

Закон вступит в силу с 1 сентября этого года. Его действие распространяется также на ипотечные договоры, которые были заключены до указанной даты.

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Фото: magnific

Теги

ипотека семьи с детьми Россия ипотечные каникулы

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