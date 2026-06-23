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Выпускница из Ленобласти набрала 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике

Девушка стала первой в Тосненском районе, кто набрала наивысший балл по этому предмету.

Выпускница гимназии №2 города Тосно набрала 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике, став первой в районе, кому удалось добиться такого результата.

Как рассказали в районном комитете образования, экзамен по профильной математике традиционно считается одним из самых серьезных испытаний для выпускников. Предмет требует не только глубокого знания теоретической базы, но и умения применять нестандартные подходы при решении сложных задач. 

«Отличившиеся выпускники получают не только общественное признание, но и материальное поощрение: по результатам единого государственного экзамена Елизавете будет выплачена единовременная денежная премия в размере 100 000 рублей», — отметили в комитете. 

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

ЕГЭ Тосненский район
Новости Социум

Жертвам хищений с карт разрешили подавать в суд по месту жительства

Соответствующий закон приняла Госдума.

В России приняли закон, позволяющий пострадавшим от хищения средств с карт подавать иски по месту своего жительства. Документ в финальном чтении одобрила Госдума.

Согласно принятым поправкам в статью 29 Гражданского процессуального кодекса, потерпевшие, лишившиеся средств в результате действий аферистов, теперь имеют право выбора подсудности. Так, иски к владельцам счетов, использованных для вывода украденных денег, могут быть поданы как по месту жительства истца, так и по месту расследования уголовного дела.

Новая норма распространяется на случаи, когда дело уже возбуждено, в том числе при его приостановлении, а также в ситуациях, если гражданский иск не был разрешен в рамках уголовного процесса.

Ранее пострадавшим зачастую приходилось обращаться в суды по месту нахождения ответчика, что затрудняло процесс разбирательства.

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Теги

госдума мошенничество

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