Девушка стала первой в Тосненском районе, кто набрала наивысший балл по этому предмету.
Выпускница гимназии №2 города Тосно набрала 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике, став первой в районе, кому удалось добиться такого результата.
Как рассказали в районном комитете образования, экзамен по профильной математике традиционно считается одним из самых серьезных испытаний для выпускников. Предмет требует не только глубокого знания теоретической базы, но и умения применять нестандартные подходы при решении сложных задач.
«Отличившиеся выпускники получают не только общественное признание, но и материальное поощрение: по результатам единого государственного экзамена Елизавете будет выплачена единовременная денежная премия в размере 100 000 рублей», — отметили в комитете.
Фото на миниатюре: magnific