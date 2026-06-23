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Один человек погиб в результате возгорания жилого дома в Волхове

Огонь полностью уничтожил жилую постройку, сарай и автомобиль.

Один человек погиб в результате возгорания жилого дома в Волхове - Огонь полностью уничтожил жилую постройку, сарай и автомобиль.
Фото здесь и далее: МЧС Ленинградской области

В городе Волхов Ленинградской области в результате возгорания в частном доме погиб человек. Об этом 23 июня сообщает региональное управление МЧС.

Трагедия произошла в СНТ «Южное» на 27-й линии. По имеющейся информации, сперва  загорелся одноэтажный рубленый дом, затем пожар охватил расположенный рядом сарай и легковой автомобиль. Общая площадь возгорания составила 88 квадратных метров.

После разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего. Причины и обстоятельства случившегося устанавливает Следственный комитет.

В МЧС напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Гражданам рекомендуется не оставлять без присмотра включенные электроприборы, следить за исправностью электропроводки, избегать использования поврежденных розеток и удлинителей.

Один человек погиб в результате возгорания жилого дома в Волхове - Огонь полностью уничтожил жилую постройку, сарай и автомобиль.

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Замедление роста цен, по мнению аналитиков, стала возможна благодаря расширению предложения на продовольственном рынке и укреплению курса рубля, что позволило нивелировать сезонные факторы. 

«В мае снизились цены на продукты. За год они подорожали не очень сильно. Цены на непродовольственные товары за месяц выросли умеренно, на услуги – значительно. За 12 месяцев эти категории подорожали больше, чем потребительская корзина в цело», — указано в сообщении.

В целом по России также сохраняется тенденция к замедлению инфляции. В годовом выражении показатель снизился до 5,31%. 

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