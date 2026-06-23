Огонь полностью уничтожил жилую постройку, сарай и автомобиль.

В городе Волхов Ленинградской области в результате возгорания в частном доме погиб человек. Об этом 23 июня сообщает региональное управление МЧС.

Трагедия произошла в СНТ «Южное» на 27-й линии. По имеющейся информации, сперва загорелся одноэтажный рубленый дом, затем пожар охватил расположенный рядом сарай и легковой автомобиль. Общая площадь возгорания составила 88 квадратных метров.

После разбора завалов спасатели обнаружили тело погибшего. Причины и обстоятельства случившегося устанавливает Следственный комитет.

В МЧС напоминают о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Гражданам рекомендуется не оставлять без присмотра включенные электроприборы, следить за исправностью электропроводки, избегать использования поврежденных розеток и удлинителей.