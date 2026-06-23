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В Ленобласти утвердили участников второго потока программы "ГероиКоманды47"

Награждение выпускников первого потока пройдет 1 июля. 

В Ленобласти утвердили участников второго потока программы "ГероиКоманды47" - Награждение выпускников первого потока пройдет 1 июля.
Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области

Общественный совет утвердил список из 24 участников второго потока программы «Герои Команды 47», которые с 1 июля начнут подготовку по специальности педагога дополнительного образования. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба администрации правительства Ленинградской области.

Программа, запущенная по инициативе губернатора Александра Дрозденко, продолжает работу по интеграции ветеранов специальной военной операции в систему образования и молодежной политики региона. Помимо основного состава Совет утвердил резерв из 18 бойцов, которые смогут пройти обучение в приоритетном порядке в будущих наборах. 

В течение шести месяцев участники программы освоят профессию «Педагог дополнительного профессионального образования» с фокусом на военно-патриотическое воспитание. Процесс подготовки включает в себя три очных модуля, дистанционные курсы и обязательную стажировку. Вице-губернатор по внутренней политике Константин Патраев подчеркнул, что выпускники будут трудоустроены в молодежные и образовательные организации области.

Для тех, кто планирует развивать собственные проекты, предусмотрена возможность работы в некоммерческих организациях патриотической направленности. Награждение выпускников первого потока пройдет 1 июля. 

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ГероиКоманды47 Александр Дрозденко
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