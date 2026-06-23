По итогам прошлого месяца инфляция в 47-м регионе взяла паузу.

В мае 2026 года потребительские цены в Ленинградской области остались на прежнем уровне относительно апреля, а годовая инфляция замедлилась до 6,49%. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Банка России.

Замедление роста цен, по мнению аналитиков, стала возможна благодаря расширению предложения на продовольственном рынке и укреплению курса рубля, что позволило нивелировать сезонные факторы.

«В мае снизились цены на продукты. За год они подорожали не очень сильно. Цены на непродовольственные товары за месяц выросли умеренно, на услуги – значительно. За 12 месяцев эти категории подорожали больше, чем потребительская корзина в цело», — указано в сообщении.

В целом по России также сохраняется тенденция к замедлению инфляции. В годовом выражении показатель снизился до 5,31%.

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