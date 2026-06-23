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Новости Экономика

ЦБ РФ раскрыл данные об инфляции в Ленобласти за май

По итогам прошлого месяца инфляция в 47-м регионе взяла паузу.

В мае 2026 года потребительские цены в Ленинградской области остались на прежнем уровне относительно апреля, а годовая инфляция замедлилась до 6,49%. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба Банка России.

Замедление роста цен, по мнению аналитиков, стала возможна благодаря расширению предложения на продовольственном рынке и укреплению курса рубля, что позволило нивелировать сезонные факторы. 

«В мае снизились цены на продукты. За год они подорожали не очень сильно. Цены на непродовольственные товары за месяц выросли умеренно, на услуги – значительно. За 12 месяцев эти категории подорожали больше, чем потребительская корзина в цело», — указано в сообщении.

В целом по России также сохраняется тенденция к замедлению инфляции. В годовом выражении показатель снизился до 5,31%. 

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23.06.2026
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Теги

инфляция Банк России
Новости Социум

Российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов

Выпускник из Приморья впервые в истории края сдал все экзамены на максимальные баллы.

Выпускник из Приморского края впервые в истории региона сдал четыре экзамена с наилучшим результатом, набрав по каждому 100 баллов. Об этом ТАСС рассказали в Министерства образования региона.

«Это единичный случай, в прошлом году это был один случай по России. Учащийся лицея »Технический« стал первым 400-балльником Приморья. Он сдавал русский, математику, химию и физику. Каждый из экзаменов он сдал на максимальный балл», — отметили в ведомстве.

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Теги

Россия ЕГЭ экзамены

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