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В Ленобласти вводят новые выплаты для бойцов мобильных огневых групп

Военнослужащим будут платить по 100 тысяч рублей за каждый уничтоженный БПЛА. Также вводится ряд других выплат и льгот.

В Ленобласти вводят новые выплаты для бойцов мобильных огневых групп - Военнослужащим будут платить по 100 тысяч рублей за каждый уничтоженный БПЛА. Также вводится ряд дру
Фото: скрин видео/ Александр Дрозденко/ МАХ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о введении новых мер поддержки для бойцов мобильных огневых групп.

Каждый, кто заключит контракт через областной военкомат для прохождения службы в мобильных огневых группах, получит единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. Служба предполагает работу на территории Ленинградской области.

Условия контракта также включают ежемесячное денежное довольствие от 200 тысяч рублей. Вводится и система поощрений: за каждый сбитый беспилотник бойцам полагается премия в 100 тысяч рублей. Кроме того, всем резервистам гарантируется страхование жизни и здоровья на сумму 2 миллиона рублей.

«Оформляем на службу в ГКУ ЛО «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» мужчин в возрасте до 62 лет (в зависимости от воинского звания)», — рассказал губернатор.

Ключевой задачей подразделений является обеспечение безопасности региона и защита жителей от воздушных атак. Желающие поступить на службу могут получить подробную информацию и оставить заявку по телефонам: 8 (812) 612-72-84 или 8 (812) 613-38-26.

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Теги

Александр Дрозденко Мобильные огневые группы меры поддержки БПЛА
Новости Социум

Российский школьник сдал ЕГЭ на 400 баллов

Выпускник из Приморья впервые в истории края сдал все экзамены на максимальные баллы.

Выпускник из Приморского края впервые в истории региона сдал четыре экзамена с наилучшим результатом, набрав по каждому 100 баллов. Об этом ТАСС рассказали в Министерства образования региона.

«Это единичный случай, в прошлом году это был один случай по России. Учащийся лицея »Технический« стал первым 400-балльником Приморья. Он сдавал русский, математику, химию и физику. Каждый из экзаменов он сдал на максимальный балл», — отметили в ведомстве.

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Теги

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