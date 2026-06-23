Участник федерального проекта «Производительность труда» — гатчинский «Завод высотных конструкций» — подвёл итоги первого года работы в программе. Предприятие роботизировало производство и нарастило выпуск стремянок, лестниц, трансформеров, вышек-тур и другого высотного оборудования на 11 процентов — до 770 тысяч единиц в год.

Модернизация обошлась в 316 миллионов рублей, из которых 252 миллиона — льготный заём федерального Фонда развития промышленности. На эти средства были установлены роботизированная штамповка, прессы, станки с числовым программным управлением и оборудование для лазерной резки. В планах предприятия — занять 30 процентов рынка профильной продукции.

«Мы идём к каждому предприятию, показываем реальные кейсы на robots.813.ru и предлагаем гибкие финансовые инструменты — от займов под 1% до компенсации 70% затрат. В сочетании с увеличением производительности труда эти меры помогут промышленности развиваться», — подчеркнул вице-губернатор Ленинградской области Егор Мищеряков.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда» (теперь нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). Сейчас по поручению президента России нацпроект продлен до 2030 года и расширен на государственные и муниципальные сферы. В Ленобласти уже 138 предприятий вовлечено в федпроект.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф или обратиться в комитет по труду и занятости населения Ленобласти. Для участников нацпроекта возможна такая мера поддержки как инвестиционный налоговый вычет.

На региональной платформе robots.813.ru уже собраны успешные примеры внедрения роботов, там можно получить консультацию. Условия участия в программе ФРП