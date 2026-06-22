weather 22.6°
$ 73.44
84.17

Главная / Новости / Ленинградская область — среди лидеров по росту производительности труда

Новости Социум Главное

Ленинградская область — среди лидеров по росту производительности труда

Регион оказался на втором месте в стране по динамике производительности труда.

Ленинградская область — среди лидеров по росту производительности труда - Регион оказался на втором месте в стране по динамике производительности труда.
Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

По итогам 2024 года Ленинградская область заняла второе место в России по росту производительности труда. Это следует из официальных данных Росстата в разрезе субъектов РФ. Как подчеркнул губернатор Александр Дрозденко, ведомство впервые начало считать этот показатель, что является крайне важным инструментом в работе.

Высокие показатели Ленобласти стали результатом системной работы, охватывающей более 130 промышленных предприятий, заявил губернатор. Программа по повышению эффективности труда в Ленобласти давно вышла за пределы промышленного сектора. Ее реализуют также в энергетике, транспорте, туризме и социальной сфере.

«Особенно важно понимать тем компаниям, которые прошли этот федеральный проект, нельзя останавливаться и остывать, надо идти дальше, масштабировать успехи. Рост эффективности должен быть сквозным, иначе это имитация, а не реальная экономия ресурсов. Второе место — это не повод расслабляться. Это стимул подтянуть резервы и подтверждать позиции. Работы меньше не будет!», — добавил губернатор.

Вам будет интересно
Рабочие завершают ремонт участка дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск"
Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области В Гатчинском округе заверша...
22.06.2026
62

Теги

Александр Дрозденко Росстат производительность труда
Новости Социум

Рабочие завершают ремонт участка дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск"

Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Рабочие завершают ремонт участка дороги "Красное Село – Гатчина – Павловск" - Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Фото: Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

В Гатчинском округе завершают ремонт участка дороги «Красное Село – Гатчина – Павловск». Сейчас работы ведутся на отрезке пути после населенного пункта Вайялово и далее через Гатчину. Об этом сообщили в Комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

«Сейчас подрядчик завершил укладку верхнего слоя асфальта. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»», — рассказали в комитете. 

Также подрядчик выполнит установку дорожных знаков и барьерных ограждений, а также нанесет разметку.

Вам будет интересно
В Кингисеппе повысили качество водоснабжения для жителей и соцобъектов
В городе завершили промежуточный этап работ, обеспечив стабильное водоснабжение для полутора тысяч жителей и социально значимых объектов. Фото: Ленобл...
22.06.2026
91

Теги

Гатчинский округ ремонт дорог

Популярное

Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана
Сын Плющенко впервые отреагировал на критику из-за своего перехода в сборную Азербайджана

06:44 22.06.2026

Иностранцы сливались со стенами и хватались за арматуру во время рейда в Петербурге
Иностранцы сливались со стенами и хватались за арматуру во время рейда в Петербурге

09:09 22.06.2026

Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти
Лишенный прав водитель BMW насмерть разбился на глазах у 3-летнего сына в Ленобласти

12:56 22.06.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться