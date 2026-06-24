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Две страны обменялись территориями с людьми. Теперь они получат новое гражданство

Туризм
Фото: Freepik.

Узбекистан передал Киргизии населенные пункты Чонгара и Таш-Тобо в рамках демаркации государственной границы, сообщил пресс-секретарь президента Киргизии Аскат Алагозов.

В двух селах проживают около 2,5 тысячи человек, большинство из которых являются этническими киргизами. После завершения регистрационных процедур жители получат гражданство Киргизии.

«В обмен на указанные населенные пункты кыргызская сторона передала Республике Узбекистан равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне», – пояснил Аскат Алагозов

Стороны также провели точечный обмен равноценными земельными участками общей площадью 236 гектаров для строительства новой автомобильной дороги между селами Сай и Таян. Благодаря этому жители Баткенской области смогут добираться из города Айдаркен в областной центр Баткен по маршруту длиной около 55 километров вместо нынешних 225 километров.

Киргизия также направила Казахстану предложение об обмене смежными земельными участками.

«Братской казахстанской стороне было внесено предложение об обмене равноценными земельными участками в отношении 800-метрового участка дороги в районе города Токмок», – заявил Алагозов.

Реализация проекта позволит построить платную автомагистраль протяженностью около 150 километров до города Кемин.

Киргизия и Узбекистан урегулировали многолетний территориальный спор в декабре 2022 года, подписав соглашение о совместном управлении Андижанским, или Кемпир-Абадским, водохранилищем. Документ предусматривает возможность подачи воды в расположенные рядом киргизские села при необходимости.

Андижанское водохранилище построили в 1983 году. После распада СССР объект стал предметом территориального спора между двумя государствами. На киргизско-узбекской границе периодически возникали конфликты, в том числе из-за источников воды.

Министерство обороны Киргизии в сентябре 2022 года предлагало привлечь небольшой контингент ОДКБ для контроля за прекращением огня и отводом тяжелой техники. Во время обострения погибли 59 человек с киргизской стороны и 41 человек с таджикской стороны, еще 140 граждан Киргизии получили ранения.

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Теги

Узбекистан Киргизия
Для души Новости

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитация в Центре спасения морских млекопитающих в Петербурге.

Трех нерп выпустили в Ладожское озеро после реабилитации - За время реабилитации все трое окрепли и научились самостоятельно добывать пищу.
Скрин видео: Водоканал Петербурга

Самки Марта и Кильпола стали первыми подопечными Фонда друзей балтийской нерпы в нынешнем сезоне. Обеих обнаружили новорожденными - они отбились от матерей, и помощь специалистов стала для них шансом выжить. Третьим выпускником стал самец Шейкин, который попал в рыболовные снасти и получил тяжелую травму шеи.

«За время реабилитации все трое окрепли, научились самостоятельно добывать пищу и были признаны полностью готовыми к возвращению в естественную среду обитания», - отметили в Водоканале Петербурга.

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Теги

нерпа Ладожское озеро Ладога Фонд друзей балтийской нерпы

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