Сотрудники транспортной полиции установили личности двух подростков из Петербурга, которые катались между вагонами высокоскоростного поезда с внешней стороны состава. Видео опасной поездки школьники сняли на камеру и разместили в интернете.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, нарушителями оказались школьники 14 и 15 лет. Выяснилось, что подростки сознательно использовали запрещенный способ проезда ради острых ощущений, подвергая свою жизнь серьезной опасности.

Подростки рассказали, что неоднократно занимались зацепингом на высокоскоростных поездах различных направлений. Одна из последних таких поездок проходила от Московский вокзал до станция Малая Вишера.

В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с подростками профилактическую беседу. Кроме того, полицейские посетили школу, где обучаются школьники, и рассказали учащимся о правилах безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры и ответственности за подобные нарушения.