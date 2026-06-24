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Подростки-зацеперы из Петербурга «похвастались» в соцсетях поездкой на скоростном поезде и попались полиции

Сотрудники транспортной полиции установили личности двух подростков из Петербурга, которые катались между вагонами высокоскоростного поезда с внешней стороны состава. Видео опасной поездки школьники сняли на камеру и разместили в интернете.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, нарушителями оказались школьники 14 и 15 лет. Выяснилось, что подростки сознательно использовали запрещенный способ проезда ради острых ощущений, подвергая свою жизнь серьезной опасности.

Подростки-зацеперы из Петербурга «похвастались» в соцсетях поездкой на скоростном поезде и попались полиции - Подростки рассказали, что неоднократно занимались зацепингом на высокоскоростных поездах различных н
Скрин видео: официальный представитель МВД Ирина Волк

Подростки рассказали, что неоднократно занимались зацепингом на высокоскоростных поездах различных направлений. Одна из последних таких поездок проходила от Московский вокзал до станция Малая Вишера.

В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели с подростками профилактическую беседу. Кроме того, полицейские посетили школу, где обучаются школьники, и рассказали учащимся о правилах безопасного поведения на объектах транспортной инфраструктуры и ответственности за подобные нарушения.

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Теги

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