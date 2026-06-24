Центробанк сообщил, что в мае стоимость товаров и услуг в Петербурге снизилась на 0,06%, в то время как по России в целом цены выросли на 0,17%. Это первое снижение после октябрьского падения цен на 0,29%.

Продовольственные товары в совокупности подешевели на 0,76%, причем плодоовощная корзина - на 5,26%, а яйца - на 1,7%. Однако остальные составляющие продовольственного сегмента подорожали. Например, сахар стал дороже на 1,6% из-за увеличения затрат производителей на логистику и упаковку, пишет «Деловой Петербург».

Цены на непродовольственные товары снизились на 0,3%, в основном за счет удешевления инструментов, электроники, обуви и парфюмерии. При этом услуги в городе подорожали на 1,1%, что эксперты связывают с высоким туристическим сезоном.