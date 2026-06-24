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В Петербурге зафиксировано снижение цен

Центробанк сообщил, что в мае стоимость товаров и услуг в Петербурге снизилась на 0,06%, в то время как по России в целом цены выросли на 0,17%. Это первое снижение после октябрьского падения цен на 0,29%.

В Петербурге зафиксировано снижение цен - В мае стоимость товаров и услуг в Петербурге снизилась на 0,06%, в то время как по России в целом це
Фото: freepik

Продовольственные товары в совокупности подешевели на 0,76%, причем плодоовощная корзина - на 5,26%, а яйца - на 1,7%. Однако остальные составляющие продовольственного сегмента подорожали. Например, сахар стал дороже на 1,6% из-за увеличения затрат производителей на логистику и упаковку, пишет «Деловой Петербург».

Цены на непродовольственные товары снизились на 0,3%, в основном за счет удешевления инструментов, электроники, обуви и парфюмерии. При этом услуги в городе подорожали на 1,1%, что эксперты связывают с высоким туристическим сезоном.

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Теги

подешевели продукты услуги Петербург Центробанк
Новости Социум

Новак: ситуация на топливном рынке РФ непростая, но контролируемая

Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с членами правительства.

Новак: ситуация на топливном рынке РФ непростая, но контролируемая - Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина правительство предпринимает все необходимые
Фото: freepik

«Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая», - сказал он.

Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина правительство предпринимает все необходимые меры для стабильного обеспечения топливом. Также разработан комплекс мер по дополнительным поставкам топлива.

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Кроме того, Федеральная антимонопольная служба России поручила 16 территориальным управлениям усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива сельхозпроизводителям. Органам предстоит проверить продажу топлива в мелкооптовом сегменте.

Теги

топливо бензин Новак Россия

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