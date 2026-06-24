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Новости Социум

Замглавы Минюста назвал сожительство без брака угрозой безопасности РФ

Заместитель министра юстиции России Вадим Баланин выступил на Петербургском международном юридическом форуме и заявил, что сожительство без регистрации брака представляет угрозу для безопасности страны.

«Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений зарегистрированных браков остаётся значительным. Такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны», - отметил Баланин.

Он подчеркнул, что ведомство поддерживает укрепление семейных ценностей и принятие мер против разрушения традиционных идеологий. Кроме того, уже два года ведется мониторинг изменений в семейном кодексе.

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Теги

семья Минюст
Новости Социум

Новак: ситуация на топливном рынке РФ непростая, но контролируемая

Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с членами правительства.

Новак: ситуация на топливном рынке РФ непростая, но контролируемая - Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина правительство предпринимает все необходимые
Фото: freepik

«Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая», - сказал он.

Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина правительство предпринимает все необходимые меры для стабильного обеспечения топливом. Также разработан комплекс мер по дополнительным поставкам топлива.

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Кроме того, Федеральная антимонопольная служба России поручила 16 территориальным управлениям усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива сельхозпроизводителям. Органам предстоит проверить продажу топлива в мелкооптовом сегменте.

Теги

топливо бензин Новак Россия

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