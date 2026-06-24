Заместитель министра юстиции России Вадим Баланин выступил на Петербургском международном юридическом форуме и заявил, что сожительство без регистрации брака представляет угрозу для безопасности страны.
«Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений зарегистрированных браков остаётся значительным. Такие тенденции, на наш взгляд, можно рассматривать как прямую угрозу национальной безопасности и демографическому здоровью нашей страны», - отметил Баланин.
Он подчеркнул, что ведомство поддерживает укрепление семейных ценностей и принятие мер против разрушения традиционных идеологий. Кроме того, уже два года ведется мониторинг изменений в семейном кодексе.