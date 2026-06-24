Ситуация на топливном рынке России непростая, но контролируемая, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с членами правительства.

«Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая», - сказал он.

Он отметил, что по поручению президента Владимира Путина правительство предпринимает все необходимые меры для стабильного обеспечения топливом. Также разработан комплекс мер по дополнительным поставкам топлива.

Вам будет интересно Россиянам рассказали, что грозит за хранение топлива в гаражах До 15 тысяч рублей штрафа рискуют заплатить граждане, которые хранят топливо в канистрах. Хранение горючих веществ в гаражах, в том числе бензина и ац...

Кроме того, Федеральная антимонопольная служба России поручила 16 территориальным управлениям усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива сельхозпроизводителям. Органам предстоит проверить продажу топлива в мелкооптовом сегменте.