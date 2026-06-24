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Для души Новости

21 социальный проект из Ленобласти получил гранты Президентского фонда на сумму более 40 млн рублей

По итогам второго конкурса 2026 года Фонд президентских грантов поддержал 21 социальный проект из Ленинградской области. Общая сумма выделенных средств превысила 40 миллионов рублей. С учётом первого конкурса в этом году некоммерческие организации региона привлекли уже более 118 миллионов рублей.

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко назвал это серьёзным результатом, за которым стоит система поддержки НКО в регионе, работа команд, экспертов и вера в проекты. Все инициативы, по его словам, направлены на реальную пользу для людей и развитие области: поддержка участников СВО и их семей, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, сохранение культуры и истории, доступный туризм, семейные проекты, экология и профориентация.

Глава региона особо отметил, что среди победителей немало тех, кто получил федеральный грант впервые. Одна из таких побед — проект «Собакотерапия 2.0» от АНО «Социальная кинологическая помощь», которым руководит выпускник программы «Герои добрых дел», ветеран СВО Александр Власенко.

«Это доказательство того, что поддержка участников СВО не ограничивается словами: мы учим и помогаем выходить на федеральный уровень», — подчеркнул Дрозденко.

Он также напомнил, что комитет общественных коммуникаций сопровождает НКО на всех этапах, чтобы таких побед становилось больше. Тем, кого победа в этот раз обошла стороной, губернатор посоветовал не опускать руки: приём заявок на региональный конкурс продолжается.

«Доработайте проект и пробуйте вновь. Мы верим в вас», — добавил Александр Дрозденко.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области».

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Ленобласть Фонд президентских грантов
Для души Новости

В Ленобласти представят редкие Porsche и Ferrari, а также легендарные автомобили

Фестиваль скорости, музыки и автомобилей «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026» пройдет 18 и 19 июля на автодроме «Игора Драйв» в Ленинградской области.

Одной из главных частей программы станет выставка «Автокультура», посвященная теме «Большое путешествие». Посетителям представят около 200 редких и классических автомобилей, связанных с историей путешествий, автоспорта и жизни за рулем.

В экспозицию войдут разные версии Porsche 911, раллийные Subaru Impreza WRX STi, Ford Escort RS Cosworth и Lancia Delta Integrale, суперкары Ferrari и Lamborghini 1980–1990-х годов, американские автомобили 1960-х годов и советские гоночные машины.

Гости смогут воспользоваться аудиогидом и узнать, как представленные автомобили участвовали в ралли, марафонах и известных соревнованиях, включая гонку Монте-Карло и Camel Trophy.

Несколько раз в день машины будут участвовать в дефиле по ковровой дорожке. Ведущие расскажут об истории каждой модели. Организаторы также проведут большой автомобильный парад по трассе автодрома.

В лектории выступят автомобильные эксперты, гонщики, историки и коллекционеры. Они расскажут о развитии автоспорта, машинах, вошедших в историю, и формировании культуры автомобильных путешествий.

Марафон «1000 километров Игора Драйв» продолжительностью более восьми часов состоится 18 июля. В этот же день пройдут заезды RDS OPEN, а финалы соревнований запланированы на 19 июля. В программу также войдут гонки Кубка GT и этапы соревнований по дрифту.

Проект «Медиа Гонки 2026» впервые проведут в рамках фестиваля. Блогеры Антон Форсаж, Ян Дилан, Екатерина Тюрина и Big Russian Boss попробуют свои силы в дрифте, дрэг-рейсинге и заездах на болидах «Формулы-4».

Полина Гагарина выступит на сцене фестиваля 18 июля. Музыкальную программу 19 июля продолжат Ваня Дмитриенко и группа «Комната культуры».

Для посетителей также подготовят шоу дрэгстеров, экскурсии в боксы гоночных команд, зоны активности, фудкорты, фотозоны и площадки для семейного отдыха.

Билеты на фестиваль уже поступили в продажу. Дети младше 6 лет смогут посетить мероприятие бесплатно в сопровождении взрослых.

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Ленинградская область ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026

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