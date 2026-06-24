По итогам второго конкурса 2026 года Фонд президентских грантов поддержал 21 социальный проект из Ленинградской области. Общая сумма выделенных средств превысила 40 миллионов рублей. С учётом первого конкурса в этом году некоммерческие организации региона привлекли уже более 118 миллионов рублей.

Губернатор 47 региона Александр Дрозденко назвал это серьёзным результатом, за которым стоит система поддержки НКО в регионе, работа команд, экспертов и вера в проекты. Все инициативы, по его словам, направлены на реальную пользу для людей и развитие области: поддержка участников СВО и их семей, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, сохранение культуры и истории, доступный туризм, семейные проекты, экология и профориентация.

Глава региона особо отметил, что среди победителей немало тех, кто получил федеральный грант впервые. Одна из таких побед — проект «Собакотерапия 2.0» от АНО «Социальная кинологическая помощь», которым руководит выпускник программы «Герои добрых дел», ветеран СВО Александр Власенко.

«Это доказательство того, что поддержка участников СВО не ограничивается словами: мы учим и помогаем выходить на федеральный уровень», — подчеркнул Дрозденко.

Он также напомнил, что комитет общественных коммуникаций сопровождает НКО на всех этапах, чтобы таких побед становилось больше. Тем, кого победа в этот раз обошла стороной, губернатор посоветовал не опускать руки: приём заявок на региональный конкурс продолжается.

«Доработайте проект и пробуйте вновь. Мы верим в вас», — добавил Александр Дрозденко.

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